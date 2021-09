Archivan denuncia de Juan P. Bieri tras caso de censura a programa de RTVC

Luego de analizar la denuncia que el exgerente del Sistema de Medios Públicos (RTVC) Juan Pablo Bieri interpuso contra la exdirectora de Señal Colombia Diana Marcela Díaz Soto, la Fiscalía decidió archivar el recurso.



Bieri, quien salió de RTVC en medio de un escándalo de censura denunciado por Díaz Soto, la señaló de haber cometido el delito de utilización de asunto sometido a secreto o reserva.

El recurso llegó al ente acusador en marzo de 2019. El hombre argumentó que Díaz habría violado una cláusula de confidencialidad y su derecho a la intimidad por haber grabado la conversación laboral donde él ordenó censurar el programa 'Los Puros Criollos', dirigido por Santiago Rivas.



Según informó la Fundación para la Libertad de Prensa (Flip), el pasado 10 de diciembre del 2020 los abogados de Diana Díaz solicitaron el archivo de la investigación.



"Tras analizar las pruebas recaudadas, en agosto la Fiscalía les dio la razón, considerando que la conducta de Díaz no cumplía con los requisitos exigidos en el delito", señaló la Flip.

#AlertaFLIP | La @FiscaliaCol archivó la investigación que se adelantaba contra @simoncitosoto por la denuncia que le había interpuesto @jpbieri por el delito de utilización de asunto sometido a secreto o reserva.



🧵Abrimos hilo.⬇️ pic.twitter.com/782Z4uL95M — FLIP (@FLIP_org) September 9, 2021

En primer lugar, dijo la fundación, el ente acusador consideró que el delito por el que se presentó la denuncia no se configuró, en tanto requería que Díaz contara con la calidad de servidora pública al momento de la divulgación de la información.



Además, se estableció que Díaz no violó el derecho a la intimidad de Bieri porque la conversación grabada se dio en un espacio semiprivado y no hubo una intromisión en su esfera íntima, ya que la decisión de la conversación debía ser pública por su naturaleza laboral y sus efectos.

En su decisión, la Fiscalía no tocó el tema de la censura. No obstante, desde octubre del año pasado la Procuraduría General de la Nación le formuló pliego de cargos a Bieri, quien enfrenta un juicio disciplinario por presunta extralimitación de funciones, abuso de autoridad, censura, y posible violación a los derechos de libertad de expresión y opinión.



Pese a ese proceso, meses después de salir de RTVC, Bieri recibió un contrato de más de $ 468 millones, que firmó con la Presidencia de la República para ser asesor de comunicaciones de la Casa de Nariño.



Tras conocer la decisión de archivar la investigación contra Díaz, la Flip la celebró y recordó que "el Estado colombiano está en la obligación de proteger a los funcionarios y ciudadanos particulares que denuncien de buena fe actos de corrupción, incluyendo la protección de su identidad e integridad".

De hecho, en octubre de 2020 la Flip le envió una carta al fiscal general, Francisco Barbosa, expresando su preocupación "frente al uso de mecanismos ilegítimos, innecesarios, injustificados y desproporcionados en la investigación de la Fiscalía en contra de Diana Díaz".



"El inicio o avance de investigaciones por parte de la Fiscalía en contra de periodistas, fuentes, medios de comunicación y colectivos que hacen uso de su libertad de expresión para informar u opinar sobre asuntos de interés público puede generar un ambiente de miedo y autocensura", resaltó la fundación en su momento.



