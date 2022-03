La Corte Suprema de Justicia revocó la suspensión condicional de la ejecución de la pena impuesta a Jesús Emiro Pereira Rivera, condenado por acceso carnal violento agravado, secuestro y tortura de la periodista y defensora de derechos humanos Jineth Bedoya Lima, hace casi 22 años.



(Puede leer: Caso Jineth Bedoya: claves del fallo de la Corte IDH que condenó a Colombia)



Pereira, conocido como alias Huevoepizca, es un exintegrante de las Autodefensas Unidas de Colombia (Auc), y en 2019 la justicia ordinaria lo sentenció a 40 años y 6 meses de prisión por los hechos, que iniciaron luego del rapto de Bedoya en la entrada a la cárcel La Modelo, en la que se había desatado una guerra entre 'paras' y guerrilleros que la periodista denunció.

La Sala de Casación Penal determinó que el exparamilitar no cumple las condiciones para tener este beneficio del proceso de Justicia y Paz.



Contrario a lo admitido en la decisión de primera instancia, el postulado no ha reconocido su probada calidad de coautor en los delitos perpetrados contra la comunicadora, rehusando así la verdad declarada judicialmente en el 2019.



(Puede leer: Ordenan libertad para exparamilitar acusado por caso de Jineth Bedoya)

A juicio de la Sala, es un contrasentido que el postulado pretenda beneficiarse frente a la sanción que le impuso la justicia ordinaria FACEBOOK

TWITTER

"Para la Corte, la posición del desmovilizado desconoce la sentencia ratificada en dos instancias por la justicia ordinaria, en la cual se concluye que los deplorables, crueles y dolorosos actos judicializados fueron cometidos por la organización paramilitar de la que Pereira Rivera hacía parte como comandante financiero (Autodefensas y bloque Centauros) y enlace de los grupos que operaban en Bogotá y los Llanos Orientales", informó el alto tribunal.



Pese a la sentencia de la jurisdicción ordinaria, Huevoepizca ha admitido en Justicia y Paz conocer la ocurrencia de esos hechos, pero niega haber sido uno de sus perpetradores o tenido incidencia en la orden para su ejecución.



(En otras noticias: Cárcel a coronel que habría abusado sexualmente de subteniente en batallón)



Esa situación, dice la Corte, evidencia una contradicción “entre las dos proposiciones, que no permite asumir que ese suceso será convocado a acumularse en la eventual sentencia que se dicte en contra de Pereira Rivera en sede de justicia transicional, ya que desde la perspectiva del postulado no es un hecho que cometió durante y con ocasión del conflicto”.



A juicio de la Sala, es un contrasentido que el postulado pretenda beneficiarse frente a la sanción que le impuso la justicia ordinaria al declarar probada su participación y, al mismo tiempo, deseche su contenido en Justicia y Paz alegando que no es cierto.



“Para que se pueda hacer efectivo el beneficio se debe establecer que el delito que dio lugar a la condena por la justicia ordinaria se cometió durante el tiempo de pertenencia del sentenciado al grupo armado y con ocasión de esta vinculación, supuesto que éste rechaza”, subraya la decisión.



justicia@eltiempo.com

Lea más noticias de Justicia

-A juicio alcalde de Malambo por contrato de $ 4.000 millones para mercados

-Los retos clave que tendrá el nuevo gobierno en política de drogas