Caso J. Bedoya: Corte IDH declara improcedente recusación de Colombia

Durante la audiencia del pasado lunes, en la cual el Estado colombiano debía responder ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) por el secuestro, tortura y violencia sexual de los que fue víctima la periodista Jineth Bedoya, el 25 de mayo del 2000, con ocasión de su trabajo investigativo sobre violencia en las cárceles del país, Camilo Gómez, director de la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado (Andje), anunció que recusaba a todos los magistrados del caso, con excepción de uno.



Gómez pidió que la audiencia no siguiera hasta que se resolviera esa recusación. Alegó "falta de garantías de objetividad en el proceso", y añadió que es una obligación de los jueces "ser objetivos e imparciales”.



“No se trata de no ser corteses con la víctima, se trata de no prejuzgar a un Estado que se presenta ante la Corte y espera de los jueces la imparcialidad. Eso no ha sucedido en esta audiencia y no es el primer caso", indicó.



En la noche de este miércoles, la Corte Interamericana de Derechos Humanos se pronunció respecto al caso de Jineth Bedoya, en relación con el incidente de recusación planteado por el Estado de Colombia.



El Tribunal resolvió “declarar improcedente la recusación efectuada por el Estado contra la Presidenta Elizabeth Odio Benito, el Vicepresidente Patricio Pazmiño Freire y los Jueces E. Raúl Zaffaroni y Ricardo Pérez Manrique.



También declarar improcedente la solicitud del Estado de nulidad de todo lo actuado a partir del momento en que la Corte conoció de la recusación del Estado.

En un tercer punto, la Corte IDH “declara improcedente la solicitud del Estado de excluir del expediente internacional aquellas preguntas formuladas por los Jueces y Jueza que dieron lugar a la solicitud de recusación.



Además, resolvió declarar improcedente la solicitud del Estado de remitir el presente incidente de recusación a la Asamblea General de la Organización de los Estados Americanos (OEA).



Por último, añadió el Tribunal, declara que corresponde que la Corte, en composición conformada por la Presidenta Elizabeth Odio Benito, el Vicepresidente Patricio Pazmiño Freire y los Jueces Eduardo Vio Grossi, Eduardo Ferrer Mac-Gregor Poisot, E. Raúl Zaffaroni y Ricardo Pérez Manrique, continúe con el conocimiento del Caso Bedoya Lima y otra Vs. Colombia hasta su conclusión.

