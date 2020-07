Caso Hyundai: Tribunal confirmó condena de Dagoberto Rodríguez Niño

Por medio de un salvamento de voto los magistrados Jorge Enrique Vallejo y Jaime Andrés Velasco de la Sala Penal de Tribunal Superior de Bogotá señalaron que la Fiscalía presentó una “pobre e insuficiente explicación” para no reclamar el incremento patrimonial que el funcionario judicial Dagoberto Rodríguez Niño percibió por el dinero recibido de Carlos Mattos en el caso de Hyundai.

De acuerdo con los magistrados, la Fiscalía debió obrar con mayor diligencia para aclarar el hecho de no haberle solicitado al acusado –quien se allanó a cargos en primera instancia- el dinero producto del trato concertado.



Añadieron que por la gravedad de las conductas y la existencia de un concierto para delinquir, Rodríguez Niño debió recibir una pena mayor a la recibida primera instancia que le concedió la rebaja del 40 por ciento de la pena.

A pesar de lo aclarado por los magistrados, se confirmó la condena de 6 años y 7 meses de prisión contra el oficial mayor del Juzgado 6º Civil del Circuito de Bogotá, quien fue contactado por Carlos Mattos a través de su abogado Luis David Durán, para que a cambio de una suma de dinero, se emitiera una medida cautelar que beneficiaría a las empresas que Mattos representaba en Colombia.



Para los magistrados que salvaron voto, como ya se mencionó, no se demostró por parte de la Fiscalía el incremento patrimonial.



Por lo anterior, los magistrados aclararon que no procedía realizar acuerdos o negociaciones hasta tanto no hubiese reintegrado, por lo menos, el 50 por ciento del producto del ilícito, que en este caso no sucedió.

Por los delitos cometidos, en junio del 2018 el exfuncionario judicial fue capturado y se encuentra recluido en la cárcel La Picota de Bogotá, donde tendrá que permanecer.



Por el caso Hyundai, han sido procesadas y condenadas otras personas, como el juez Reinaldo Huertas, quien estaba a cargo del Juzgado 6º Civil del Circuito de Bogotá y la exjueza civil Ligia del Carmen Hernández, quien aceptó los cargos y desde septiembre de 2019, está pagando una pena de dos años y un mes de prisión.



Contra el principal involucrado, Carlos Mattos, aún existe un proceso y además se encuentra vigente una orden de captura en su contra que no se ha logrado materializar debido a que desde hace varios meses el hombre se encuentra en España.

