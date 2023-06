El 9 de julio de 2022 un fuerte accidente automovilístico cambió la vida de tres familias que resultaron involucradas en un choque producido por un conductor en estado de embriaguez.



Según el reporte entregado por las autoridades, el cantante de música popular, Freddy Burbano, iba al volante de un vehículo que excedió los límites de velocidad y que chocó contra un taxi que transportaba a una joven de tan solo 21 años.

Sin embargo, dentro de ese mismo informe se reseña que el artista tenía una gran cantidad de alcohol en su organismo, dejando como resultado un grado tres de alcoholemia: el más alto en esa clasificación.



En ese accidente murió la joven Karen Molina, una pasajera que iba en un taxi cuando fue impactada por el vehículo que conducía Burbano.

Así quedó el taxi en el que iba Karen Molina en la madrugada del 9 de julio. Foto: Archivo particular

Ante los hechos, su familia pidió justicia y dijeron que la muerte de la joven no podría quedar impune.



Y aunque el músico fue imputado con el delito de homicidio culposo, un juez de la República determinó que Burbano no iría a la cárcel porque la Fiscalía no presentó los argumentos suficientes para dicho requerimiento.



Sin embargo, un testimonio conocido por Noticias RCN da cuenta de un encuentro entra ambas partes, el que el cantante le habría pedido perdón a la familia por la muerte de Karen Molina.



“Si usted no hubiera ido a esa velocidad, no hubiera ido así de borracho, uno no causa un accidente, pero mi hija no se hubiera salido de ese carro”, menciona la madre de la joven en un video publicado por dicho medio.



No obstante, menciona que ya logró perdonar al cantante, pero que el dolor que siente en su interior es inexplicable.



“Yo lo perdono de corazón, no de boca, pero sí, a veces como persona, como humana, sufro, porque a mí la falta que me hace Karen es enorme”, sentenció la mujer.

JUAN PABLO CONTRERAS RÍOS

REDACCIÓN ÚLTIMAS NOTICIAS

