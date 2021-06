Rifirrafe entre la Fiscalía y la defensa de Diego Cadena en audiencia

Una nueva audiencia preparatoria de juicio en el caso del abogado Diego Cadena, acusado por presunto soborno a testigos, se convirtió en un cruce de ‘pullas’ entre la Fiscalía y su defensa.



Por un lado, el apoderado de Cadena, Iván Cancino, señaló que la Fiscalía no le ha hecho el descubrimiento completo de las pruebas con las que basó la acusación contra su cliente, mientras que la Fiscalía aseguró que Cancino hace peticiones repetitivas sobre ello y que se está dilatando el inicio del juicio.



La situación obligó a la Procuraduría a manifestar su preocupación por la demora en la finalización de esta etapa para poder arrancar con el juicio oral, mientras que el Juez Tercero Penal del Circuito de Bogotá hizo varios llamados de atención, fijó compromisos para la próxima diligencia y llamó a las partes a “bajar los humos”.



Cancino señaló que si bien ha recibido más de 114 carpetas con miles de archivos, no han podido acceder a documentos que son necesarios, contenidos en CD y DVD's, y denunció que muchos documentos son completamente ilegibles, entre otros.



"Aún faltan folios legibles por descubrir, novedad que se le dio a conocer de manera verbal y por escrito al despacho fiscal el día 4 de junio. Sin embargo, en el informe del 14 de junio no se recibió comunicación de parte del fiscal sobre esta información", dijo el abogado quien añadió que el descubrimiento probatorio, por ley, debe ser completo y los errores en el proceso no se le pueden endilgar a los abogados defensores.



El fiscal delegado Daniel Hernández dijo ante el juzgado que la defensa de Cadena se presentó un día ante su despacho sin los materiales para poder hacer un copiado forense en la debida forma.



"La defensa, cada día, trata de dilatar aún más y más esta audiencia. Ahora dice que no le han entregado órdenes de 2021, que son las órdenes que se han ejecutado para dar cumplimiento a lo solicitado por la defensa", dijo Hernández, señalando que no se trata de nuevas pruebas, sino de pedidos a la Corte Suprema para verificar de nuevo elementos no legibles, entre otros.



"La Fiscalía le entregó, tal y como manifiesta el señor defensor, en varias oportunidades la totalidad de los elementos materiales probatorios. Pero cada fecha, cada solicitud, en cada audiencia se hacen nuevas solicitudes", dijo Hernández al señalar que con las peticiones constantes se podría inducir en error al juez del caso.



"Hemos tratado de ser totalmente leales. Generar y seguir ejecutando de esta manera el trabajo conllevará a que cada audiencia tengamos que presentar elementos probatorios que la defensa ya tiene pero que ahora solicita con nuevos protocolos. Y, lógicamente, al hacer la sumatoria de todo, señor juez, llegará el momento en el que le manifestarán que le hemos traslado una cantidad de gigas tal que requerirán, no se, tres o cuatro años para verificar", dijo el fiscal delegado.



En medio de la audiencia, el fiscal Hernández aseguró ante el despacho judicial que uno de los informes pedidos por la defensa de Cadena no puede ser entregado porque el mismo tiene reserva legal.



La razón de ello es que el documento originó una indagación "por narcotráfico respecto a una entrevista que se tomó a un presunto testigo". Esta indagación está dirigida a otras personas y no contra el abogado Cadena según estableció EL TIEMPO.



En la diligencia intervino una delegada de la Procuraduría General que recordó que la acusación contra Cadena y Salazar se formalizó el 30 de octubre de 2020 y que, a la fecha, no se ha podido terminar la fase de audiencia preparatoria.



"La Fiscalía dice que ya entregó y la defensa dice que necesita (más) para respaldar su teoría del caso. Reitero con preocupación que en la audiencia de libertad se dijo que este descubrimiento no terminaría ni siquiera al final de este año. Ya se han superado muchas etapas y le solicito señor juez que se ejerza un control suyo", señaló la delegada.



"Si no, a este paso, señor juez, llegaremos a diciembre y no se termina el descubrimiento probatorio. Lo cual sería una verdadera derrota de la administración de justicia y de usted señor juez como director del proceso", agregó. La audiencia preparatoria de juicio quedó fijada para continuar el próximo 23 de junio.

Cadena y el abogado Juan José Salazar están en juicio porque supuestamente ofrecieron dinero al exparamilitar Carlos Enrique Vélez y beneficios judiciales a Juan Guillermo Monsalve, para que cambiaran los testimonios que han dado a la justicia en el marco del proceso que se le adelanta al expresidente Álvaro Uribe Vélez por presunto fraude procesal y soborno.

