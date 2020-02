Caso de legítima defensa contra imitador de Pipe Bueno sigue abierto

Aunque en agosto del año pasado la Fiscalía anunció que pediría el cierre del proceso contra el artista Richard Gerardo Muñoz Cardona, vinculado a la muerte de un asaltante que acababa de asesinar a su esposa, el caso sigue abierto.

A muñoz Cardona, conocido como el imitador del cantante Pipe Bueno, la Fiscalía le imputó cargos hace más de seis meses por causarle la muerte a un hombre que intentó atracarlo y que en ese proceso asesinó a su esposa.



Tras una gran polémica por esa judicialización la Fiscalía examinó las evidencias y consideró que el caso correspondía a legítima defensa y señaló que pediría a un juez la preclusión del proceso con lo que al artista no le quedaría ningún antecedente penal y quedaría a salvo de cualquier consecuencia legal por lo sucedido.



Aunque la audiencia se ha intentado adelantar desde entonces, ha tenido aplazamientos, el más reciente porque la mamá del hombre muerto en los hechos se presentó como víctima y manifestó que no tenía un abogado que la representara.

El abogado Jorge Rojas, que representa al artista, indicó que esperan que el próximo 13 de marzo, si se pueda realizar la audiencia para cerrar este capítulo.



El juez de Fusagasugá que tiene el caso no solo tendrá que escuchar a la Fiscalía, sino que el abogado de la familia del hombre que los intentó atracar también podrá pedir la palabra y pedir que el proceso no sea cerrado y se mantenga la investigación.



La Fiscalía había pedido declinar la continuidad del proceso es “la existencia de una causal que excluye la responsabilidad”. De fondo, el ente acusador considera que el caso corresponde a un hecho de legítima defensa, y que el artista no tuvo otro remedio que defenderse de la agresión, que ya le había costado la vida a su esposa.



Redacción Justicia

@JusticiaET

justicia@eltiempo.com