La investigación que abrieron las autoridades por el asesinato de tres jóvenes en Chochó, Sucre, el año pasado, derivó en la judicialización de 10 uniformados de la Policía que estarían salpicados en el caso y que acaban de quedar en libertad por vencimiento de términos, pese a que el Inpec no ha sido notificado de la decisión, y por ende no les ha permitido la salida.



La orden la impartieron dos juzgados penales de Sincelejo, los cuales se basaron en que ya se cumplieron más de 240 días desde que se acusó a los policías, y todavía no se ha iniciado el juicio oral por su presunta participación en el asesinato de Carlos Alberto Ibáñez, Jesús David Díaz y José Carlos Arévalo el 25 de julio de 2022.



Con los plazos que establece la norma vencidos, los boletos de libertad que espera conocer el Inpec cobijan a la subintendente María Camila Buriticá y los patrulleros Jesús María Bolaño, Álvaro Antonio Álvarez, Santiago Garavito, Yamit Henao Araque, Bernardo Pontón, Rafael Paz Barbosa, Leyla Carolina Ávila, Diana Marcela Puerta y Uber Guillermo Mieles.



Según el abogado Aníbal Garay, estas 10 personas que estaban en la cárcel La Picota y en detención domiciliaria recibieron la decisión a favor por diversos motivos como aplazamientos solicitados, pero principalmente porque “nunca había internet en La Picota, siempre se caía. Esa fue la situación por la que se dio la libertad. Las audiencias virtuales son más efectivas que las presenciales, pero están fallando porque no hay internet”.



Coronel Benjamín Núñez, procesado por triple crimen en Chochó, Sucre. Foto: Fiscalía General de la Nación

En entrevista con Blu Radio, el dragoneante Horacio Bustamante, director de la prisión de máxima y mediana seguridad, reconoció que hay fallas en la conexión, lo cual están revisando, pero que no depende exclusivamente de ellos, sino de los encargados de garantizar el servicio.



Los delitos que les imputaron a cada uno de los investigados son diferentes, pero en total abarcan homicidio agravado, privación ilegal de la libertad, tortura, favorecimiento a terceros, falsedad en documento público y destrucción de material probatorio.



Cabe resaltar que este es el proceso por el cual fue capturado el coronel Benjamín Núñez, solo que él ya fue condenado a 29 años de prisión por dispararles a los tres jóvenes cuando ejercía funciones de comandante operativo de la Policía Nacional en el departamento.



Ese día, Núñez se enteró de que uno de sus compañeros había sido asesinado en el municipio de Sampués, en una época en la que el ‘clan del Golfo’ había instalado un ‘plan pistola’ contra la institución. Luego, el oficial se dirigió hasta donde estaban las tres víctimas que habían sido capturadas por otras unidades.

Los policías procesados

“Me puse a pensar si hubo un policía muerto y salen unos heridos de la nada, yo dije: ‘Estos manes son’ ” fue lo que dijo Núñez de acuerdo al relato de la Fiscalía.



Después vinieron los disparos, que fueron escuchados por testigos que están dentro del expediente: “Cuando veníamos por una parte del camino, el señor coronel le dio el primer disparo a uno de los sujetos que estaba herido. En el momento nosotros quedamos atónitos. No sabíamos qué hacer ni qué decir. Él cogió y le dio otros dos tiros, y también a los otros dos que estaban ahí”, dijo uno de ellos.



En todo esto, al parecer varios uniformados participaron de distintas formas. A finales de agosto, el ente acusador empezó a detallar en una semana de audiencias algunos de los comportamientos que habrían tenido los 10 policías.



Por ejemplo, gracias al testimonio de una mujer que estaba cerca de la finca donde detuvieron a Ibáñez, Díaz y Arévalo, el fiscal comentó que ella vio cómo los subieron a la camioneta cargándolos por los brazos y las piernas, en presencia de la hermana de una de las víctimas.

La subteniente María Camila Buriticá Valencia, de 23 años de edad, fue capturada en Pereira. Foto: Cortesía

Además, recalcó que varios patrulleros y la subteniente supuestamente no hicieron nada por impedir lo que hacía Núñez en la camioneta, no obstante percatarse de lo que sucedía. De hecho, después de la tragedia, algunos se pusieron a lavar la camioneta para presuntamente no dejar rastro, mandando a arreglar los orificios que quedaron en el vehículo para intentar ocultar las evidencias de lo que había hecho el oficial.



En ese sentido, el reproche de la Fiscalía en contra de los policías que enfrentarían un juicio es que toda acción de un superior jerárquico puede evitarse a la luz de los derechos humanos.



Ante la noticia de que los implicados quedaron libres, el abogado Garay manifestó que “este proceso sigue, pero lo van a enfrentar en libertad porque el sistema está colapsado, la Ley 906 de 2004 no sirvió desde el momento en el que se inició”.



