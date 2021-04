Inpec pidió reubicar a Monsalve, el testigo 'estrella' del caso Uribe

En un oficio de dos páginas, enviado en la mañana del 12 de abril, el mayor general Mariano Botero Coy, director del Inpec, solicitó formalmente la reubicación de Juan Guillermo Monsalve, el llamado 'testigo estrella' del proceso que se sigue contra el expresidente Álvaro Uribe por presunto fraude procesal y manipulación de testigos.



La solicitud se conoce luego de que salieran a la luz varias pruebas, que están en manos de la Fiscalía, en las que se evidencian fiestas, consumo de licor y encuentros con mujeres en el actual lugar de reclusión de Monsalve.



La carta fue enviada al magistrado Cesar Augusto Reyes, quien forma parte de la Sala de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia y ha tenido en sus manos algunos procesos contra el expresidente.



Según detalla el director del Inpec, desde el 3 de abril de 2018, atendiendo a una orden del magistrado José Luis Barceló, el exparamilitar Monsalve fue trasladado a una casa fiscal dentro del complejo carcelario de La Picota.



Un año y nueve meses después de reubicarlo, el 4 de enero de 2020, la entidad penitenciaria encontró en ese lugar elementos prohibidos durante un operativo, por lo que tres días después le pidió a la Corte mover a Monsalve a otro pabellón.



Sin embargo, reiterando los riesgos de seguridad de Monsalve, el alto tribunal negó esa petición.



En efecto, en varias oportunidades tanto el testigo como su abogado, Miguel Angel del Río, han puesto de relieve que la vida del exparamilitar está en peligro debido a la declaraciones que ha dado en el proceso contra el expresidente.

'No es un lugar destinado para reclusión'

En la reciente carta enviada al magistrado Reyes, el director del Inpec pide que "se estudie la posibilidad de reconsiderar la orden de permanencia en la casa fiscal, teniendo en cuenta que este no es un lugar destinado para la reclusión de personas privadas de la libertad, no es un pabellón de seguridad ni hace parte del mismo".



Según señala el mayor Botero Coy, la casa fiscal está destinada para el alojamiento del director del establecimiento de reclisión, y además se encuenta fuera del perímetro de seguridad de la cárcel. Y agrega que, a raíz de eso, "no brinda las garantías de efectiva seguridad, custodia y vigilancia del privado de la libertad".



Por eso, el director del Inpec pidió reubicar a Monsalve dentro de otro pabellón de La Picota.​