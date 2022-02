Este martes, desde las 8 a. m., continúa ante un juzgado de Bogotá la audiencia de preclusión del caso contra el expresidente y exsenador Álvaro Uribe Vélez.



Uribe es investigado por los delitos de soborno a testigos y fraude procesal, y desde el año pasado la Fiscalía pidió que el proceso en su contra se cierre, lo que dio paso a un largo proceso de preclusión en el que han hablado en extendidas sesiones la misma Fiscalía, los abogados de las víctimas reconocidas en el caso, y la Procuraduría.



Ahora es el turno para la defensa de Uribe de manifestar por qué apoya la petición de precluir la investigación.

En la última sesión de audiencia había hablado la Procuraduría, que respaldó la petición de preclusión del proceso citando varias situaciones.



Por ejemplo, el procurador del caso, Jorge Sanjuán, manifestó que hay una alta probabilidad de que Juan Guillermo Monsalve -testigo que ha vinculado a Uribe con grupos paramilitares- en realidad no hiciera parte de los grupos paramilitares y, por tanto, no se podrían dar sus señalamientos como ciertos. También dijo que Monsalve solo comenzó a declarar tras ser condenado a una pena alta.



Así mismo, el delegado del órgano de control señaló que los servicios que requirió Uribe Vélez de Diego Cadena -abogado procesado por los mismos hechos que el expresidente-, al menos al comienzo, no era de abogado sino de investigador para explorar las declaraciones que se venían haciendo desde centros carcelarios. También destacó que fue Cadena quien buscó a Uribe, y no al revés, lo que, manifestó, desvirtúa la versión de las víctimas del caso de que Uribe "buscó a un abogado para que cometiera irregularidades".



