Cartel del IVA: así va redada contra conocidas empresas que defraudaron al Estado

El famoso cartel del IVA, que por varios años ha operado en Colombia defraudando los bolsillos del Estado, ha registrado nuevas indagaciones en la Fiscalía, que tiene en la mira a 112 empresas, a redes criminales y a una funcionaria de la Dian que habría participado del entramado corrupto que ya dejó una pérdida de 1,7 billones de pesos.



En entrevista con EL TIEMPO, Luz Ángela Bahamón, delegada para las Finanzas Criminales en la Fiscalía, detalló que hay varias investigaciones en curso por redes que no solo están en Bogotá, y que entre el historial de empresas que al parecer delinquieron hay varias que son famosas en el país.



Directora, se habla de nuevos resultados en el famoso cartel del IVA...

Ese es un tema de defraudación tributaria, se apropian del IVA. Lo que se ha establecido a través de investigaciones adelantadas por la Fiscalía es la creación de estructuras delictivas que crean empresas de papel, de fachada, para simular operaciones económicas.



Es decir, para vender facturación con una falsedad ideológica. ¿Entonces qué ocurre? Una empresa real hace una venta, cobra un IVA que debe entregárselo bimestralmente al Estado, a la Dian, entonces para apropiarse de ese IVA acuden a la estructura delictiva que vende facturación y le compran facturas por los mismos valores.

Luz Ángela Bahamón, delegada para las Finanzas Criminales en la Fiscalía. Foto: Fiscalía

Eso en plata blanca es...

Yo le digo al Estado: '190.000 que generé de IVA, y 190.000 que compré, lo cruzo y me apropio de lo que realmente recaudé, y le pago a la fachada el 1, 2 o 3 por ciento del valor de la factura. FACEBOOK

Que si yo hice una venta real de un millón de pesos, el IVA son 190.000 pesos que yo efectivamente recaudé. Me voy a una fachada, le compro una factura también por un millón y ahí me generan un IVA falso de 190.000, entonces yo le digo al Estado: '190.000 que generé de IVA, y 190.000 que compré, lo cruzo y me apropio de lo que realmente recaudé, y le pago a la fachada el 1, 2 o 3 por ciento del valor de la factura, y así no tengo necesidad ni de ir a la Dian a hacer devoluciones de IVA, sino simplemente en las declaraciones bimestrales yo lo cruzo.



¿Y la Dian tenía cómo darse cuenta?

Esta investigación grande no fue por denuncia de la Dian, fue por una fuente no formal. Incluso, estas declaraciones cobran firmeza a las tres años, incluso la Dian no podría recaudar ya ese dinero porque las declaraciones cobraron firmeza, entonces la Dian ha recaudado plata pero al interior de los procesos penales cuando hemos realizado preacuerdos.



Cuando las empresas han encontrado que se está investigando y no han cobrado firmeza las declaraciones, están yendo a la Dian y corrigiendo.

Luz Ángela Bahamón, delegada para las Finanzas Criminales en la Fiscalía. Foto: Fiscalía

¿Pero no hay nadie de la Dian acá metido?

Sí se judicializó a una funcionaria, ella está en etapa de juicio porque se evidenció que estaba asesorando y participando en esta operación. Acá hay judicializados casos de hace años, de 10 o 12, un señor (particular) ha hecho esto por más de 30 años.

¿Y en cuántas ciudades se ha dado esto, hay varias redes?



Realmente son estructuras grandes, fuertes, se han judicializado en Bogotá, ya hay sentencias condenatorias y gente imputada, y tenemos otras investigaciones en ciudades que por ahora no podemos compartirle.



En los últimos cuatro años, ¿cuánto se ha imputado por estas defraudaciones?

Se ha llegado a cerca de 1,7 billones de pesos en facturación falsa, también lo usan para disminuir la base gravable de la renta, porque lo incluyen como costos y bajan la utilidad, entonces pagan menos renta.

Directora, ¿cuántas empresas están investigando actualmente?

El que se está apropiando del IVA es de la empresa real, porque él sí recaudó un IVA que lo pagó un consumidor. FACEBOOK

Hay una estructura de las vendedoras, que ya van dos o tres, y se están investigando por lo menos unas cinco o seis más. Y hay más de 112 empresas que compraron ese IVA falso para apoderarse del IVA realmente generado. Tenemos más o menos 112 radicados de las que más han comprado.

¿Y hay empresas famosas?

Sí, hay bastantes empresas conocidas en el sector, pero como digo, todavía están en indagación y no podríamos decirlas. Hay unas dedicadas a temas de hierros y aluminios. Es que realmente la plata se la ganan las que compran, porque la fachada es una empresa que no tiene nada, el que se está apropiando del IVA es de la empresa real, porque él sí recaudó un IVA que lo pagó un consumidor, se lo apropia y para no entregarlo compra una factura falsa.

Por estos actos, ¿qué delitos se imputan?

Lo primero es que es una apropiación porque como comerciante yo tengo la función pública de recaudar el IVA, el Estado me da la facultad para entregarlo, no para quedármelo. Aquí se habla de defraudación tributaria, pero realmente lo que estamos imputando es enriquecimiento ilícito de particulares, porque el tipo penal de defraudación es subsidiario, se aplica siempre y cuando no exista un delito sancionado con pena mayor, además tiene otros elementos que eso es inaplicable en la práctica, porque exige que la Dian haga la fiscalización, que termine con una resolución de liquidación oficial y que se resuelva un recurso de reconsideración.



En ese orden en la Fiscalía estaríamos sentados esperando a que la Dian haga la fiscalización, porque como es una norma nueva, la Dian todavía no ha adelantado mayores procesos de fiscalización o no ha llegado a liquidaciones oficiales. Aquí estaríamos esperando que la Dian denuncie eso, y como es un delito subsidiario tranquilamente nos podemos ir al enriquecimiento ilícito y ya los jueces como de garantías como de conocimiento han aceptado esa postura de la Fiscalía.



En general, una fiscal estableció todo el sistema, el modus opeandi e impactó a la estructura principal, es la de alias La Patrona, y de ahí se dividieron las investigaciones a 112 empresas.

Carlos López

Redacción Justicia

En X: @CarlosL49

carben@eltiempo.com

