Ubican a europeo en Cartagena planeando para junio una megafiesta

En momentos en los que Colombia se enfrenta a la cifra más alta de fallecidos desde que empezó la pandemia -505 al 29 de abril y 17.308 nuevos contagios-, Migración Colombia, en articulación con la Alcaldía de Cartagena y la secretaria del Interior, logró frenar, con la ubicación y captura de un ciudadano de Georgia, una fiesta privada internacional en la playa.



El extranjero, dedicado a este tipo de eventos, llegó al país el 20 de febrero de este año, por el aeropuerto internacional El Dorado de Bogotá, en un vuelo procedente de Europa.

De acuerdo con fuentes de Migración Colombia, Giorgio Siguez, tenía previsto el evento para el 5 y 11 de mayo, bajó el logo 'GemFest Privado', cuya publicidad y promoción había venido haciendo a través de redes sociales.



"Al parecer por problemas de logística no pudo concretar la fecha y lo reprogramó entre el 2 y 8 de junio. Esta situación generó la molestia de algunos ciudadanos que lanzaron la alerta", dijo a EL TIEMPO la fuente de la autoridad migratoria.



Con las alarmas prendidas, los funcionarios de migración y la Alcaldía se dieron a la tarea de ubicar al extranjero, a quien estuvieron buscando en hoteles entre Barranquilla y Cartagena, siendo localizado este jueves, en horas de la tarde en el Hotel Playa Luna, kilómetro 25, en la vía a Barranquilla.

Paralelo a ello, las autoridades habían hecho una labor de perfilamiento en sus redes sociales encontrando que para asistir al 'GemFest' cobraba 1.500 dólares por persona, dinero que debía ser consignado.



La cifra cubría seis noches con acomodación en hotel resort, precisamente donde fue capturado, que era el lugar de la fiesta.



Además incluía las tres comidas por día, transporte 24 horas -incluido recogida y llevada al aeropuerto- 24 horas se servicio y dos horas libres de Alcohol por día en el bar.

A Giorgio Siguez se le quitó el permiso de permanencia en Colombia que era de turista. Foto: Migración Colombia

"El hombre aseguró que no estaba haciendo nada ilegal y que así se ganaba la vida, por lo que se le recordó que estamos en medio de una pandemia, y que ese tipo de actividades requieren un permiso especial, y más porque no están permitidas las fiestas", dijo la fuente.



De hecho al extranjero se le canceló su permiso de estadía en Colombia, el cual era de turista y se le pidió abandonar el país.



El hombre está organizando su salida de Colombia, aunque ha reiterado que esa es su forma de ganarse la vida y que considera que no estaba haciendo nada ilegal.



