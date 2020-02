'Las diez mentiras de la Merlano', según Néstor Humberto Martínez

El exfiscal general Néstor Humberto Martínez escribió un documento en el que se refiere a los señalamientos que la excongresista Aida Merlano hizo desde Venezuela contra el exfuncionario.



El escrito se llama ‘Las diez mentiras de la Merlano’ y en el mismo la cataloga de mitómana profesional y de tener un libreto.

Este es el análisis del exfuncionario sobre lo manifestado por la excongresista:



"1. Me condenaron a 15 años “por delitos que no cometí”. MENTIRA: Hay decenas de horas de videos que demuestran que ella formaba parte de la red de compra de votos. No por otra razón fue condenada a 15 años de prisión, aunque ahora sostiene que de la conspiración política contra ella también formaban parte los Magistrados de la Corte Suprema . Quien se lo cree?



2. En el allanamiento “viciado” la Fiscalía y la Policía sembraron pruebas para involucrarme. MENTIRA: El General Mariano Botero de la Policía Metropolitana de Barranquilla, informó que el 11 de marzo de 2018 había actuado la Sijín en caso de flagrancia.



3. Exfiscal Martínez Neira dio una orden a una fiscal para que “se colocaran” pruebas en mi contra. MENTIRA: Ninguna fiscal participó en la diligencia que adelantó la Policía el 11 de marzo de 2018.



4. “La Corte no quiso un acuerdo para que yo contara la verdad”. MENTIRA: Es un tema de ley, porque las investigaciones a los congresistas se hacen por Ley 600 que no contempla acuerdos de colaboración.



5. El Presidente decidió ternar a Néstor Humberto Martínez Neira, “luego de conocerse el entramado de corrupción en el tema Odebrecht”. MENTIRA: La terna la presentó el presidente Santos en abril de 2016 y de la corrupción de Odebrecht se conoció en diciembre de 2016.

El exfiscal Néstor Humberto Martínez. Foto: Milton Díaz / EL TIEMPO

6. “Se dieron cupos indicativos a los Congresistas para la elección de Néstor Humberto Martínez como Fiscal”. MENTIRA: Los congresistas no participan en la elección del Fiscal.



7. Martínez me persigue porque “Yo no lo apoyé” para Fiscal. MENTIRA: que se sepa la señora nunca ha sido magistrada de la Corte. Los congresistas no participan en la elección del Fiscal.



8. Martínez tenía que garantizar que todo lo de los Congresistas “quedara tapado”. MENTIRA: En la Fiscalía de Martínez Neira se compulsaron copias ante la Corte Suprema de 28 Congresistas por corrupción. Más del 10 % del Congreso.

9. Por qué me “implicaron a mí sola” si en la sede funcionaba la campaña de Lilibeth Llinás de Cambio Radical. MENTIRA: La candidata de Cambio Radical a la Cámara fue imputada el 30 de julio de 2018, como lo anunció el Fiscal Martínez Neira en rueda de prensa del 21 de junio de 2018. El 17 de septiembre de 2018 el juez de conocimiento se abstuvo de conceder la medida de aseguramiento pedida por la Fiscalía. La señora Llinás sigue procesada en la actualidad.



10. Se benefició a Arturo Char y a la Familia Char. MENTIRA: El 7 de noviembre de 2018 la Fiscalía de Martínez Neira compulsó copias contra Arturo Char ante la Corte Suprema de Justicia por el caso de corrupción al elector y en la Sala de Instrucción se adelanta actualmente la investigación respectiva".



