Tras abandonar audiencia, Estado pide a Jineth Bedoya buscar solución

Luego de retirarse del juicio que la Corte Interamericana de Derechos Humanos adelantaba por el caso de secuestro y violencia sexual a la periodista Jineth Bedoya, la Agencia de Defensa Jurídica del Estado emitió este miércoles una carta en la que plantea una "solución amistosa" al proceso judicial que tiene a Colombia respondiendo ante el tribunal internacional.



(Le recomendamos: ‘Creo que Colombia va a perder este caso': Abogada de Jineth Bedoya)

"Los criminales me han querido silenciar todos estos años y el Estado hoy pretende hacer lo mismo. Retirarse del juicio ante la Corte IDH demuestra que no tiene la más mínima intención de que haya justicia en mi caso y en los casos de violencia sexual", escribió Bedoya Lima en su cuenta de Twitter luego de la audiencia del pasado lunes, abandonada por la representación del Estado.



En la carta, firmada por el director de la Agencia, Camilo Gómez, el abogado escribe: "Le propongo que, a la mayor brevedad posible, nos sentemos a dialogar y busquemos una solución amistosa, las cuales están permitidas por el reglamento de la Corte".



(Le puede interesar: ‘El Estado tiene derecho a que lo oigan objetivamente’: Camilo Gómez)



El Estado colombiano abandonó la audiencia luego de recusar a cinco de los seis jueces de la Corte IDH (Elizabeth Odio Benito, Patricio Pazmiño Freire, Eugenio Raúl Zaffaroni, Eduardo Ferrer Mac-Gregor Poisot y Ricardo Pérez Manrique) porque estimó que, con sus preguntas y comentarios a Bedoya Lima tras presentar su testimonio, estaban "prejuzgando".



El caso se remonta al 25 de mayo de 2000, cuando Bedoya, entonces periodista del diario El Espectador, fue secuestrada en la puerta de la cárcel La Modelo, en Bogotá, mientras esperaba la autorización para ingresar a realizar una entrevista. Durante el secuestro, fue víctima de actos de tortura y violencia sexual.



(Además: Colombia recusa a magistrados y se retira de juicio por caso J. Bedoya)



En 2011, la periodista, actual subeditora de EL TIEMPO, acudió a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y luego de un largo proceso el caso fue presentado ante la Corte IDH.



La audiencia pública, que iba a desarrollarse entre el 15 y el 17 de marzo, fue suspendida y la Corte IDH anunció a través de un comunicado que informará "oportunamente" la fecha de la reanudación.



(En contexto: Corte IDH suspende juicio contra Colombia por ataque a Jineth Bedoya)

Esta es la carta completa enviada por la agencia:

Estimada Jineth,



Soy un colombiano convencido de la importancia y prioridad que todos debemos darle a las víctimas, especialmente a quienes, como usted, han sufrido un dolor tan grande por cuenta de ejercer la libertad de prensa.



Usted ha sido valiente y luchadora. Ha sido una mujer que por su persistencia y su tenacidad se convirtió en un símbolo para muchas otras víctimas que han padecido la violencia sexual con ocasión del conflicto armado.



¡Yo, al igual que miles de colombianos, rechazo todo lo sucedido! Solo pensar en el dolor suyo y de su familia hace que el alma se estremezca.



Mi deber en una audiencia ante cualquier corte es la defensa de la justicia y de la imparcialidad delos jueces. Los asuntos procesales de la Audiencia Pública celebrada el pasado 15 de marzo no son su responsabilidad ni fueron ocasionados por sus declaraciones.



Sé que el trámite ante el Sistema Interamericano la ha hecho esperar pacientemente por casi 10 años. Colombia ha liderado varias acciones para reducir las enormes demoras que una víctima tiene que soportar a causa de los retrasos ante el Sistema Interamericano, especialmente en el trámite ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.



La representación del Estado colombiano, en cumplimiento de sus obligaciones y en ejercicio de sus derechos, presentó una recusación contra algunos de los magistrados, pues es su deber defenderlos derechos procesales que le dan la legitimidad que demanda el Sistema Interamericano. Esa legitimidad resulta necesaria precisamente, para proteger los intereses de las víctimas. Usar un derecho no puede entenderse como un ataque a la contraparte.



Pero nada quisiera más que esas circunstancias procesales no opacaran los derechos de las víctimas. Sé que son muchos los días, meses y años que usted ha pasado sufriendo por cuenta de los hechos reprochables de los que usted fue víctima y que ninguna mujer debería sufrir.



Entiendo su preocupación y la de muchas mujeres que ven pasar el tiempo sin llegar a la conclusión de un proceso como este. Tal como lo dije en la audiencia, Colombia ha anunciado que reconocerá responsabilidad respecto de algunos aspectos que hemos analizado con detenimiento y expondrá los argumentos sobre otros en los que considera se debe evaluar su conducta.



Como colombiano y como apoderado del Estado colombiano, no quiero que los ,problemas procesales sigan demorando el cierre de este caso. Por eso, le propongo que, a la mayor brevedad posible, nos sentemos a dialogar y busquemos una solución amistosa, las cuales están permitidas por el reglamento de la Corte.



Desde este mismo momento estoy a su disposición para iniciar las conversaciones y resolver el caso mediante el procedimiento de solución amistosa, con el pleno convencimiento de la prioridad que deben tener las víctimas.



Sé que hace varios años el Estado le propuso una solución amistosa, pero no fue posible llegar a un acuerdo. En este caso, confío que lo logremos.

REDACCIÓN JUSTICIA