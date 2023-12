'Me rompió el brazo': expareja de Carpediem denuncia al rapero por violencia doméstica

Con la foto de una radiografía en la que se ve un brazo fracturado en tres pedazos, Yolis Teresa Jaller denunció al reconocido rapero William Daniel Martín, mejor conocido como Carpediem, por violencia doméstica.



Según la acusación de la mujer, el artista habría usado la fuerza en una pelea que sostuvieron durante la noche del pasado jueves 23 de noviembre, en un apartamento al norte de Bogotá.



(Le recomendamos leer: Red Bull Batalla: él es 'Fat N', el colombiano de 17 años que deslumbró al público).

Las denuncias de Yolis Teresa

En el testimonio entregado por la víctima se dice que la pareja habría ido a un partido de fútbol sobre las 7:30 de la noche y que después habían ido a compartir con unos amigos. Sin embargo, la mujer manifiesta que le dijo en varias ocasiones al reconocido rapero que se quería ir para la casa.

Me agarró duro, me sometió y me rompió el brazo retorciéndolo tanto que me causo tres fracturas FACEBOOK

TWITTER

Una vez llegaron al inmueble, la pareja habría tenido una discusión, según las denuncias de Yolis Teresa, en donde Carpediem la interrumpió "de manera agresiva".



"Diez minutos después nos fuimos a casa y yo apenas llegué me metí al baño, a los dos minutos él irrumpió de manera agresiva y se metió a manotearme la cara, a culparme por querer venirme. Después de decirle cinco veces que se saliera del baño y que me dejara ahí sola, se fue y yo después salí y me acosté en la cama, él empezó a empujones diciéndome que me largara, que no me quería ver, a darme golpes en la cara, al verlo así llamé a mi mamá y le dije que quería irme", se lee en la denuncia de la víctima.



(Le podría interesar: Capturan a joven por abusar sexualmente de su abuela de 90 años en el norte de Colombia).



Así mismo, la mujer asegura que el hombre "la sometió" con violencia y que la agarró muy duro de un brazo".



"Le dije que ya no quería nada y él se enloqueció diciéndome que no me dejaría salir, me empujaba y me daba golpes, hasta que le dije que me diera el celular y yo dejaba mis maletas ahí, cuando me lo entregó salí corriendo a encerrarme en el baño a pedir ayuda y él antes de entrar me agarró duro, me sometió y me rompió el brazo retorciéndolo tanto que me causo tres fracturas", confesó la mujer.

En las imágenes compartidas en redes sociales se ve que la extremidad de la mujer tiene algunas fracturas en el espacio inmediatamente arriba del codo derecho.



En ese mismo comunicado, la mujer señala que tuvo que someterse a una cirugía producto de las fracturas y que tendrá una recuperación de por lo menos seis meses en su brazo derecho.



También señaló que interpuso una denuncia ante la Fiscalía por violencia doméstica y adjuntó una prueba del proceso, en la que William Martín aparece en condición de indiciado.



"Si decidí hablar hoy es porque el primero apenas me operaron y esto es un proceso difícil, no sabía de donde sacar fuerzas para escribir todo eso, pero lo hice, si me demore o no es mi proceso y nada justifica la violencia", concluyó la mujer.

Facebook Twitter Linkedin

El hombre fue ganador en la batalla de Red Bull. Foto: Gianfranco Tripodo / Grupo de contenido de Red Bull

La versión del Carpediem frente a los hechos

EL TIEMPO se comunicó con el rapero para conocer su versión sobre los hechos ocurridos durante la noche del pasado jueves 23 de noviembre en el apartamento al norte de Bogotá.



Sin embargo, el artista aseguró que prefiere que sus declaraciones permanezcan en reserva hasta que él reciba asesoría jurídica de sus abogados de confianza.



(Además: Tarzán, de 'El Desafío', rompe el silencio sobre fraude a ARA: ‘Fue por hacer un favor’).



Indició que iniciará con su proceso de defensa y que espera poder compartir su versión de lo ocurrido en los próximos días.



En diálogo con este medio dijo que buscará limpiar su nombre para que no se le señale con las acusaciones hechas por Yolis Teresa.

#NoEsHoraDeCallar

Si usted o alguna mujer de su entorno es víctima de violencia psicológica, física, económica o sexual, puede comunicarse en Colombia con la línea nacional 155.



Así mismo, puede denunciarlo en las líneas de la Fiscalía General de la Nación en el número a nivel nacional 018000919748, desde su teléfono celular marcando el 122 o en Bogotá en el 601 5702000.



En caso de que su vida esté en riesgo, puede llamar a la línea de emergencia 123 en Colombia.

JUAN PABLO CONTRERAS RÍOS

REDACCIÓN ÚLTIMAS NOTICIAS

Lea más noticias...