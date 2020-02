'Si no se ve a la mujer golpeada, torturada o muerta, no pasó nada'

En medio de los mayores éxitos que se habían logrado en el fútbol femenino del país, la fisioterapeuta Carolina Rozo denunció las conductas de acoso sexual de las que era víctima y que terminaron esta semana con un preacuerdo que firmó con la Fiscalía el extécnico de la Selección sub-17 Didier Luna.



Este le significará una condena por el delito de injuria por vía de hecho. En entrevista con EL TIEMPO, Carolina habla sobre los momentos más difíciles que enfrentó durante el proceso penal contra su victimario, de su proceso de recuperación y además pide mayores sanciones para los responsables de este tipo de delitos.

Usted pudo guardar silencio y evitar toda la exposición del caso. ¿Se arrepiente de haber denunciado?

No, en ningún momento me arrepiento. Después de ser víctima de lo que me sucedió, lo manifesté verbalmente a la Federación, porque yo no me iba a quedar callada, pero el miedo siempre estuvo presente. Salí de allá y esperaba alguna respuesta de los dirigentes de la Federación, y no pasaba nada y empezó a crecer el miedo de tener que pasar a poner una denuncia penal. Finalmente lo hice y no me arrepiento.



¿Nunca dudó de que el camino era denunciar los hechos?

Cuando empecé a ser víctima de estos hechos, yo primero no lo entendía. Tuve unos días de confusión, eso pasa siempre con las víctimas, de sentirse culpable, de preguntarse: ¿será que yo hice algo mal para que este señor me haga estas cosas? Pero ya en la segunda concentración de enero de 2018, este señor se sobrepasa conmigo y es cuando le pongo el punto y le dejo claro que no me interesan sus propuestas y mi rechazo a su comportamiento y su grosería. Me quedé hasta el fin de la concentración por el compromiso que tenía con las jugadoras, pero tenía claro que apenas terminara iba a hablar y eso no se iba a quedar allí.



Desde entonces estuvo al frente del proceso penal y ha hecho denuncias muy serias. ¿Cómo logró enfrentar esta situación?

Yo creo que cuando uno habla con la verdad nada lo puede opacar, eso es lo que me ha permitido mantenerme con entereza y con fortaleza para enfrentar todo lo que ha venido pasando. Y claro, Dios, yo soy una persona muy creyente y Dios ha puesto en mi camino a las personas correctas.



El proceso judicialmente ya tuvo una resolución. ¿Para usted esto ya terminó con la decisión del juez?

Esa es una pregunta difícil. Yo sé que voy a seguir adelante, pero claro, el tema del acoso me hizo mucho daño. He enfrentado depresión, pánico, ansiedad. Me cerraron laboralmente las puertas, viví con la zozobra de tener que ver a ese tipo en cada audiencia, porque si yo decidí denunciar, pues tenía que estar en las audiencias, y así lo hice.

Precisamente sobre eso, usted era la primera en llegar a las audiencias. ¿Cómo se preparaba para eso, para estar con él en la misma sala?

Fue muy duro desde el comienzo y, le cuento algo, en abril del año pasado me llamaron de la Fiscalía y me hicieron algo muy feo. Yo pensé que era para llevar unos papeles que estaban pendientes y cuando llegué estaba ese señor como con cuatro personas y el fiscal empezó a decir que vamos para audiencia, vamos para la imputación de cargos. Yo tuve que ir sola a la audiencia y cuando llegue eso estaba lleno, este señor había llegado hasta con barra y me tocó sentarme sola y verle la cara a ese señor, y yo pensaba ‘yo soy fuerte’ y me desconecté de lo que estaba pasando en la audiencia y lo que hice fue sacar una agenda y empezar a escribir y escribir.



¿Y en las siguientes audiencias?

En la siguiente audiencia llegué un poco más mentalizada en que tenía que verlo. Luego fue la audiencia de noviembre, a la que él no llegó porque mandó una excusa, que tenía un problema en la voz, y ya nosotros teníamos preparados todos los testigos. Ese día me dio muy duro porque yo iba mentalizada de que tenía que rendir mi testimonio y otra vez tener que contar todo delante de él, eso fue muy duro. Y la última audiencia fue más fuerte porque yo tuve que pasar al frente y yo le dije: “Míreme a la cara lo que le voy a decir, usted me hizo mucho daño, yo soy la voz de muchas mujeres, míreme a la cara”, y en un momento el tipo levantó la cara y vi esos ojos rojos y coincidieron nuestras miradas. Yo sentí una cosa tan horrible, pero eso me dio más fuerza para decirle lo que tenía que decir.



Luego de la audiencia y de que el juez aceptara el preacuerdo, Didier Luna dio unas declaraciones contradictorias. ¿Usted cómo las recibió?

El juez y las personas que estuvimos en la audiencia no estamos equivocadas, el señor aceptó los hechos, el juez se lo repitió cuatro, cinco veces en donde se confirma que aceptó los cargos. De pronto el señor aterrizó más tarde después de la audiencia y se puso a decir esas cosas. La verdad no le di importancia porque ya está la decisión del juez y solo falta que en marzo se dé la sentencia. Yo empecé a leer ese comunicado y ni siquiera lo termine de leer, no me afectó, solo pensé: ‘Ese señor está desequilibrado diciendo cosas diferentes a las que dijo en la audiencia’

Tras esas declaraciones para usted y su abogado el caso está cerrado. ¿No van a interponer ningún otro recurso?

Ya lo que fue fue. Él ya declaró ante la justicia que es culpable, y es que sí es culpable. Y quedó claro que lo que yo dije fue verdad y fue una realidad que se dio dentro de esa Selección. Yo recordaba cómo se dieron las cosas y pensaba ‘no puede ser que esto pase en el deporte, no puede ser que esto le pase a uno como mujer, sentirse humillada, sentirse discriminada’. Pero ya lo hecho hecho está.



Luna dice que aceptó los cargos para terminar el proceso. ¿Usted ve en eso un arrepentimiento genuino?

Yo solo sé que él aceptó los cargos y reconoció que era culpable. Que quiera ahora hacer creer que lo hicieron firmar mal o que no entendió el preacuerdo está fuera de cualquier discusión, no tiene sentido.



¿A pesar de esto cree que el caso sienta un precedente para este tipo de conductas?

Sí, definitivamente este caso sienta un precedente no solo para el mundo del deporte, sino para todos los espacios en los que se genere un acoso sexual, el acoso callejero, en el trabajo, en las familias. Que si este señor va a la cárcel o no, eso lo decidirá el juez, pero lo importante es que se entienda que el acoso sexual sí causa daño y no se puede normalizar y se tienen que hacer campañas para visibilizar el problema y planes preventivos con los papás y las mamás de las niñas, que las acompañen y las apoyen.



¿Qué les dice a las personas que creen que este es un delito menor?

Este es un fenómeno mundial, pero la gente tiende a normalizarlo. Si no se ve a la mujer golpeada, torturada o muerta, entonces se cree que no pasó nada. Además, la cultura machista nos sobrepasaba, pero ya las mujeres no queremos más de eso, no nos aguantamos más ese tema de los piropos y las chanzas pasadas. Uno sabe cuándo puede llegar a ser un halago, pero la gente no puede ver eso normal cuando se incomoda a la mujer, cuando se intenta sobrepasar su voluntad. De hecho, yo pienso que la Ley 1276 que protege a la mujer debería tomarse más en serio en temas de acoso sexual, debería reformarse, ese delito debería castigarse con más tiempo en la cárcel. Las penas son bajas y si se declaran culpables, la posibilidad de que paguen con cárcel son muy bajas. Este es un tema al que hay que darle más importancia.



Como víctima de acoso, ¿se sintió sola? Sé que la familia siempre la acompañó, pero respecto a lo institucional, ¿se sintió acompañada?

Hubo un tiempo en el que me sentí sola. De hecho, yo inicié este proceso sola, mi primera denuncia la hice después de que llegué de Argentina ante la Sijín de la Policía. Pasó mucho tiempo y este señor seguía dirigiendo, seguía entrenando niñas y yo pensaba ‘eso no puede pasar, no puede ser que le estén poniendo a su disposición a las niñas, que se las pongan en bandeja de plata’. Eso fue muy duro.



Usted ha mencionado que hay más casos de acoso en el fútbol, ¿qué tantos hechos de estos se pudieron registrar?

Después de que hice la denuncia y el caso se hizo público, me empezaron a buscar jugadoras, árbitras, mujeres de otras disciplinas del deporte que me decían que habían pasado por lo mismo, pero que tenían temor porque el veto en el deporte existe y sobre todo en el fútbol. Esto hace que les dé miedo denunciar, que teman poner en riesgo sus sueños. Me pasó con la mamá de una niña que era acosada por ese señor, cuando me comuniqué con ella y le dije que tenía una citación en la Fiscalía, se indignó conmigo, que yo le iba a dañar la carrera a la hija.



¿A usted la pasó eso, resultó afectada laboralmente por la denuncia?

Claro. Duré mucho tiempo sin trabajar, los pocos trabajos que hice fueron informales, haciendo reemplazos. En el deporte no me querían ver ni en pintura.



Eso es insólito, usted era la víctima...

Pero claro, me cerraron las puertas, entre ellos se cerraron entre todos y no me permitían tener espacios de trabajo en el deporte, en el fútbol especialmente.



¿Qué les dice a esas mujeres que hoy están siendo acosadas?

Que denuncien, que aunque mucha gente no esté conforme con el sistema judicial, lo importante es denunciar. No nos podemos quedar en silencio, eso es peor, es empoderar más al victimario, al depredador. Hay que denunciar, hay que levantar la voz, hay que superar el miedo. Esa es la única forma de intentar parar este tema de la violencia de género en el deporte y en general en todos los ámbitos.



¿Qué proyectos tiene?, ¿va a volver al fútbol?

Ahora estoy estudiando, terminando un posgrado, terminando un libro que quiero publicar este año en el que voy a contar en detalle todo lo que pasó en mi caso. Son muchas cosas que pasaron que no se saben del todo, quiero dejar todo documentado, que las mujeres encuentren allí toda la ruta de lo que pueden hacer en caso de que se sientan acosadas, cómo reaccionar frente a ese tipo de casos. Quiero seguirme recuperando, porque aún sigo en terapia, y quiero activarme laboralmente. Quiero seguir apoyando el deporte como en temas de dirección deportiva y voy a seguir apoyando las fundaciones que trabajan para proteger a las mujeres.



SAIR BUITRAGO

EDITOR JUSTICIA

En Twitter: @JusticiaET