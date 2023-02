La Comisión Colombiana de Juristas y el Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo le pidieron a un juez que emita una sentencia condenatoria contra Jaime Ernesto Gómez, escolta de Carlos Pizarro Leongómez.



La solicitud se realizó ante el Juzgado 10 Penal del Circuito de Bogotá, ante el cual el equipo de abogados de ambas organizaciones argumentaron que Gómez, quien trabajó en el extinto DAS, estaría involucrado en el asesinato del entonces candidato presidencial, ocurrido el 26 de abril de 1990.



(Puede leer: Tres generales que salieron en remezón de Petro se lanzan a la política)

Uno de los puntos importantes de los alegatos de conclusión que se dieron este viernes es que el escolta, supuestamente, asesinó a Gerardo Gutiérrez Uribe, ‘Jerry’, el sicario que le disparó a Pizarro varias veces, y que según la versión leída, luego se rindió.



Incluso, los abogados relataron que pese a que "otros escoltas estaban más cerca del asesino del candidato presidencial, fue Gómez quien le disparó en múltiples ocasiones".



Según la Comisión Colombiana de Juristas (CCJ), "aunque en ese entonces el extinto DAS aseguró públicamente que los responsables del asesinato de Carlos Pizarro pertenecían al Cartel de Medellín, en las investigaciones se ha comprobado que la estructura paramilitar de Fidel y Carlos Castaño fue la que coordinó este magnicidio".



(Puede ver: Así cayó exreina del Carnaval de Negros y Blancos acusada de robo de billetera)

🔴El @Ccajar y @Coljuristas solicitamos al Juzgado Décimo Penal del Circuito Especializado de Bogotá que dicte sentencia condenatoria a Jaime Ernesto Gómez, escolta de Carlos Pizarro perteneciente al extinto DAS que estaría implicado en el magnicidio del candidato presidencial. pic.twitter.com/7DZUepmwa2 — Comisión Colombiana de Juristas -CCJ- (@Coljuristas) February 24, 2023

A pesar de eso, la CCJ resaltó que los "paramilitares no hubiesen podido llevar a cabo estas acciones sin la complicidad de agentes del Estado, específicamente del DAS".



En esa línea, en la audiencia también se habló de que el exdirector del DAS, Miguel Maza Márquez, habría estado detrás de un plan para manipular información y culpar a Pablo Escobar del asesinato. Por otro lado, los abogados hicieron un pedido encaminado a que se declare este caso como un delito de lesa humanidad.



(Puede ver: Carlos Pizarro: Fiscalía devuelve caso por su crimen al investigador principal)



Las diligencias para llegar a estos alegatos de conclusión se llevaron a cabo 22, 23 y 24 de febrero. Sin embargo, la audiencia tuvo obstáculos de remisión con Jaime Ernesto Gómez, quien está detenido bajo la custodia del Inpec.



Sumado a eso, cuando llegó el turno del abogado defensor, le dijo al despacho que todavía no está preparado para entrar en esta fase del proceso, puesto que quieren verificar menciones del expediente que usaron la Procuraduría, la Fiscalía y las víctimas.



Le dejamos: Exfiscal Ana Catalina Noguera: juez la envió a la cárcel tras aceptar delitos)



En ese orden de ideas, le solicitó al juzgado que aplace la audiencia para tener más días que permitan evaluar todo lo dicho. La jueza aceptó y les dio seis días, por lo que la cita quedó fijada para el próximo 6 de marzo.



Los abogados de las víctimas creen que estas maniobras afectan el "principio de concentración, de la lealtad procesal y de la igualdad de armas para los sujetos procesales, pues si la parte no estaba preparada debió avisarlo desde el inicio de la audiencia".



Carlos López

En Twitter: @CarlosL49

justicia@eltiempo.com

Lea otros artículos de Justicia: