El Tribunal Superior de Bogotá anuló la condena de 9 años de cárcel contra el empresario Carlos Mattos Barrero, quien había sido condenado por el soborno de funcionarios judiciales para obtener decisiones favorables a su empresa.



(Lea también: Carlos Mattos: tras rebaja de pena pagará 9 años y cinco meses de prisión).



De acuerdo con la corporación, "para acceder a la rebaja de la pena en caso de allanamiento o hacer procedente el preacuerdo, debe reintegrar por lo menos el 50 por ciento del valor equivalente al incremento percibido y asegurar el recaudo del remanente".



(Le puede interesar: Carlos Mattos: cinco claves del caso por el que el empresario fue condenado).

En un documento de 8 páginas, la Sala Penal del Tribunal, con ponencia del magistrado Alberto Poveda Perdomo, resolvió la apelación que había interpuesto la defensa de Mattos a la condena del 9 de mayo de este año.



La decisión recoge que en 2015, cuando la empresa coreana Hyundai Motor Company le retiró el derecho de distribución exclusivo de sus vehículos a Hyundai Colombia Automotriz, empresa de Mattos, la compañía nacional interpuso una demanda civil el día 29 de febrero de 2016.



Mediante fraude, Mattos logró que su proceso se direccionara al Juzgado 6°. Civil del Circuito de Bogotá "porque previamente había acordado con Reinaldo Huertas, titular de ese despacho, y Dagoberto Rodríguez Niño, oficial mayor, el pago de coimas para que se decretara una medida cautelar favorable a los intereses económicos del procesado".



(Le recomendamos: Carlos Mattos: denuncian a juez, fiscal y abogados por fallido preacuerdo).



Gracias a la medida cautelar que se impuso en abril de 2016, la empresa de Mattos pudo seguir con la distribución exclusiva de los carros Hyundai, lo que lo benefició a él frente a su contraparte, "ya que fortaleció su capacidad negocial y logró que se suscribiera un contrato de transacción favorable a sus intereses económicos", dice el Tribunal.



Por esos hechos, el empresario fue condenado el 9 de mayo pasado por cohecho por dar u ofrecer, en concurso con daño informático agravado. Aunque la condena originalmente era de 11 años y cuatro meses de cárcel, Mattos logró una rebaja de la sexta parte de la pena por aceptación de cargos, y la pena le quedó en 9 años y cinco meses de prisión.

(Puede ser de su interés: Mattos acepta cargos en segundo caso y pide traslado a una unidad militar).

Mattos pudo haber obtenido un incremento patrimonial como consecuencia de la medida cautelar decretada por el juez corrupto, porque así mantuvo la exclusividad en la comercialización de los vehículos FACEBOOK

TWITTER

Si bien el Tribunal estaba estudiando la apelación de la defensa de Mattos, consideró que en el proceso se había afectado la legalidad, puesto que si una persona obtuvo un incremento patrimonial como consecuencia de la comisión de delitos, la norma establece que para acceder a la rebaja de la pena por allanamiento debe reintegrar por lo menos el 50 por ciento del valor equivalente al incremento patrimonial y asegurar el recaudo del remanente.



Así pues, el Tribunal resalta que Mattos "repartió dinero corrompiendo funcionarios y empleados judiciales con el propósito de hacer más próspera su empresa", por lo que "pudo haber obtenido un incremento patrimonial como consecuencia de la medida cautelar decretada por el juez corrupto, porque así mantuvo la exclusividad en la comercialización de los vehículos de la casa automotriz Hyundai".

El regaño a la Fiscalía, al juez y a la Rama Judicial

Facebook Twitter Linkedin

Carlos Mattos en audiencia virtual en su contra. Foto: Captura de video

En este caso, para la Sala Penal no basta que la Fiscalía o la defensa del procesado digan que no existe evidencia de un incremento patrimonial por los delitos.



"Que no se haya establecido un monto específico del monto de beneficios económicos que obtuvo el procesado no es porque dicha utilidad no haya existido, sino porque la Fiscalía ha actuado negligentemente, comportamiento indolente que también se debe atribuir a quien representa los intereses de la Rama Judicial, porque más que un defensor de los intereses públicos se le observa como un convidado de piedra", se lee en la decisión.



Y añadió: "Tan aberrante resulta lo ocurrido, que tal como lo afirmó el delegado del Ministerio Público, ni siquiera se realizó un acto de investigación con el fin de establecer si el procesado obtuvo o no un incremento en su patrimonio como consecuencia de los ilícitos, impidiendo que la sociedad, en este caso representada por la Rama Judicial, recibiera la compensación por el daño causado".

(Le recomendamos: Carlos Mattos indemnizará con un millón de dólares a la rama judicial).

Según la entidad, determinar el monto que el empresario debe devolver es fácil pues se tendría que establecer el tiempo en que permaneció la medida cauteler que permitió ilegalmente la exclusividad en la venta de vehículos, la cantidad de automotores vendidos en ese lapso y la ganancia por cada carro negociado.



"Así, por ejemplo, si durante dicho período se vendieron 1.000 vehículos y la ganancia por cada uno de ellos a favor de Mattos Barrero o su empresa, que es lo mismo, fue de cinco millones de pesos, fácilmente se obtiene el valor que debe devolver y el monto cuyo reintegro debe asegurar", dijo la corporación.



Tras esta argumentación, la Sala Penal del Tribunal determinó anular lo actuado desde la audiencia del 7 de abril de 2022, cuando Mattos manifestó su aceptación de cargos, para que con base en el artículo 349 de la Ley 906 de 2004 (Código de Procedimiento Penal) se establezca si el procesado obtuvo un incremento patrimonio como consecuencia de los delitos.



(Le sugerimos leer: Carlos Mattos pide perdón y ofrece reparar a las víctimas de sus delitos).



Aclaró también que en este caso el allanamiento a cargos ya se surtió y fue aprobado, y que lo que se debe corregir "implica retomar la audiencia para informar al procesado que, si no se aviene a lo previsto en el artículo 349 de la Ley 906/04, no tendrá derecho a rebaja de pena alguna".



Además, el Tribunal les advirtió al juez, al delegado fiscal y al representante de la Rama Judicial (como víctima en el caso) que cumplan sus deberes "porque, de mantener comportamientos como el que aquí se evidenció, podrían estar en los límites de las faltas disciplinarias o en los mismos linderos de la legislación penal".

justicia@eltiempo.com

Lea otras notas de Justicia