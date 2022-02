En la mañana de este martes se conoció una carta que entregó a la Fiscalía el empresario Carlos Mattos, en la que acepta su responsabilidad en el caso de corrupción Hyundai sobre sobornos a funcionarios judiciales y la manipulación al reparto judicial de los juzgados de Bogotá, al tiempo que reconoce haber pagado al periodista Gonzalo Guillén para que a través de su trabajo desacreditara a empresarios rivales y fiscales que lo investigaban.



El 19 de enero este diario reveló que Mattos había logrado un preacuerdo con la Fiscalía en el que aceptaría los cargos imputados y se comprometería a indemnizar con un millón de dólares a la Fiscalía e igual suma a la Rama Judicial, que está acreditada como víctima.



(En contexto: Con acuerdo, Mattos aceptaría cargos y pagaría millonaria indemnización)

Dijo que en 2015 se enteró de que la casa matriz de la marca de carros había decidido terminar su relación comercial con su empresa y que conformó un equipo jurídico para presentar demandas en Colombia y en el exterior.



En la carta de 8 puntos Mattos reconoce que realizó una "serie de acercamientos ilegales con el señor Dagoberto Rodriguez, oficial mayor del juzgado sexto civil, y Reinaldo Huertas, juez sexto civil del circuito, a través del abogado Luis David Duran Acuña. Quiénes decidieron a través de una contraprestación económica a decretar una medida cautelar".



(Le sugerimos leer: ¿Por qué trasladaron al poderoso Carlos Mattos de la cárcel a una clínica?)

Facebook Twitter Linkedin

Carta de Carlos Mattos. Foto: Archivo particular.

Añadió que como parte de las maniobras realizadas se manipuló el sistema para lograr que las demandas en Colombia llegaran a los despachos judiciales que ya se habían comprometido a emitir decisiones favorables a sus intereses.



Entre ellos el despacho del juez Reinaldo Huertas "con quien previamente, había acordado el pago de una cifra económica para decretar una medida cautelar la cual se impuso en el mes de abril de 2016".



Y añadió: este comportamiento de mi parte, desdice de los valores familiares que me fueron inculcados, así como de los principios que orientan la consolidación de mis empresas"



Y luego pidió excusas por los hechos de corrupción que cometió.



(De seguro le interesa leer: Mattos: tras llegar a Colombia, estos son los líos judiciales que enfrenta)



"Inicialmente a mi familia, a la sociedad colombiana, a las administración de justicia, así como a la Fiscalía General, y a todas las personas que se pudieron ver afectados con mi ilícito procedes", dijo Mattos y se comprometió a no volver incurrir en hechos ilegales.

Denuncia a periodista

En su carta Mattos hace referencia a supuestos contactos con el periodista Gonzalo Guillén a quien dijo contactó para que realizara publicaciones para desacreditar al gripo Eljuri, que asumiría la representación de la marca de carros, y a los funcionarios de la Fiscalía que lo estaban investigando.

Facebook Twitter Linkedin

Recibo entregado por Mattos. Foto: Archivo particular.

En la carta Mattos habla de pagos por 20 millones de pesos y el suministro de tiquetes que supuestamente pedía Guillen para sus desplazamientos.



En la carta adjunta 10 documentos en los que se mencionan registros contables y compra de tiquetes, que según la declaración de Mattos respaldan sus afirmaciones.



Aparece la firma Asesores Profesionales de Turismo como la firma encargada de tramitar los boletos aéreos que supuestamente eran para Guillen.





El periodista negó su vinculación con esos hechos y en un trino rechazó los señalamientos.

Esto es lo que presenta la corrupta ⁦ ⁦@FiscaliaCol⁩ para inventar que me pagaron 20 millones con un cheque al portador que cobre en cuenta de Bancolombia que jamás he tenido. ¿El comprador de jueces y asesino de campesinos Carlos Mattos reportó esto a la DIAN? pic.twitter.com/xDkEA0mhVm — Gonzalo Guillén (@HELIODOPTERO) February 1, 2022



"Me entero esta madrugada que el corrupto fiscal Daniel Hernández del caso #Odebrechet está organizándome un montaje para decir que en 2018 me pagaron 20 millones de pesos para cometer un delito que todavía no ha podido inventarse" escribió Guillen.

@JusticiaET

justicia@eltiempo.com