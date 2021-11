Primeras imágenes de Carlos Mattos en poder de las autoridades de Colombia

El empresario Carlos Mattos ya se encuentra en poder de autoridades colombianas y en las próximas horas, en un vuelo comercial, será trasladado al país, donde lo esperan dos procesos por supuestamente ofrecer y entregar sobornos a funcionarios judiciales.



(Le puede interesar: La hora cero en la Corte para la despenalización del aborto).



Dos agentes de la Dijín de la Policía asignados a Interpol permanecían hace varios días en Madrid en espera de que se hiciera oficial la extradición de Mattos.

Facebook Twitter Linkedin

Dos uniformados recibieron a Mattos. Foto: Policía.

Como parte del proceso, Mattos fue acompañado de un médico que atendió los quebrantos de salud que sufrió el empresario antes de que se hiciera su entrega a los dos agentes de la Policía.



El empresario se mostró bastante afectado por la situación y por momentos se frenó el proceso para que se pudiera reponer y avanzar con las formalidades propias de ese tipo de entregas de detenidos.

Facebook Twitter Linkedin

Carlos Mattos en Madrid. Foto: Policia

Mattos Barrero es procesado como determinador del pago de coimas a funcionarios judiciales para favorecer con decisiones a su empresa en un pleito por la representación en Colombia de la marca de carros Hyundai, cuya casa matriz en Corea decidió entregar esa representación a otra empresa.



A su llegada al país será presentado a un juez de control de garantías de Bogotá ante quien la Fiscalía pedirá que lo envíe a una cárcel en espera de que avancen los dos procesos penales que hay en su contra.





Mattos Barrero tendría varias opciones para enfrentar estos dos procesos. La primera, seguir insistiendo en su inocencia y superar la etapa preparatoria para luego en el juicio intentar demostrar que no cometió delitos.



Esos procesos podrían tardar varios meses y al final el juez del caso emitiría su decisión de condena o absolución, que en todo caso podría ser apelada ante el Tribunal Superior de Bogotá. El proceso podría incluso llegar a revisión de la Corte Suprema de Justicia y luego sí quedaría en firme la decisión.



Otro de los caminos que podría seguir Mattos es buscar un preacuerdo con la Fiscalía General y aceptar los cargos imputados. En este escenario, ya no podría buscar una rebaja de hasta la mitad de la pena, sino de hasta la tercera parte de esta. Esa rebaja se puede pactar hasta antes del inicio del juicio formal y luego quedaría cerrada esa posibilidad.



Por esa vía podría intentar, además de una rebaja de la pena, condiciones especiales de reclusión e incluso buscar la casa por cárcel.



Y el último camino que le quedaría sería buscar un principio de oportunidad que lo podría dejar a salvo de la persecución penal en su contra por algunos o incluso todos los delitos que la Fiscalía le ha imputado.



Ese beneficio tendría que ser estudiado por el fiscal del caso y dependería del nivel de colaboración de Mattos con la justicia. Ese beneficio pasaría al despacho del fiscal general, Francisco Barbosa Delgado, quien tendría la última palabra sobre su viabilidad.



Frente a la búsqueda de ese principio de oportunidad, Mattos tendría que entregar información contra personas por encima de él vinculadas al delito, o abrir nuevas líneas de investigaciones como, por ejemplo, eventuales sobornos pagados a otras personas.



Pero no sería la única forma de lograr esa gabela, pues la ley establece varias opciones para ser beneficiado con el principio de oportunidad.



Otra de ellas es la reparación integral a las víctimas y el Estado, y en ese escenario podría ofrecer, por ejemplo, entregarle a la Rama Judicial el valor del dinero que se habría pagado en sobornos, pedir perdón públicamente o comprometerse a otro tipo de reparaciones simbólicas.



Todas las opciones aún son posibles y pondrán a la Fiscalía y la defensa de Mattos Barrero a medir fuerzas.