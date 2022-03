En noviembre del 2021 el empresario Carlos Mattos llegó extraditado a Colombia, luego de un largo proceso de las autoridades nacionales para lograr su envío desde España, a donde había huido de la justicia.



Unas semanas después, en enero de este año, se conoció la negociación de un preacuerdo con la Fiscalía al que había llegado Mattos, procesado por sobornos a funcionarios judiciales para que fallaran a su favor en un pleito por la representación de la marca Hyundai en Colombia.



Ese preacuerdo, que incluía una millonaria indemnización, se cayó la semana pasada por decisión de un juez, y otro preacuerdo que tenía pendiente ante un despacho diferente fue retirado por la Fiscalía. Estos son los sucesos que llevaron a los fallidos preacuerdos de Mattos.



El 19 de enero del 2022, ante un juez de Paloquemao, se presentó un acuerdo entre la Fiscalía y el procesado para dar terminación anticipada al proceso penal.



El preacuerdo incluía que Mattos se comprometía a indemnizar con un millón de dólares a la Fiscalía y a la Rama Judicial, que está acreditada como víctima en el proceso. Así mismo, se establecía que "a la pena imponible (48 meses) se le restará la tercera parte, arrojando una pena definitiva de prisión de treinta y dos (32) meses".



También se había comprometido a una pena pecuniaria de 30'639.389 pesos y una inhabilitación para el ejercicio de funciones públicas de 53 meses; así como a pedir excusas por sus delitos, no volver a sobornar a servidores públicos y a rendir interrogatorio sobre las entregas ilegales de dineros que hizo en el pasado.



Aunque su preacuerdo generó controversia, había continuado sin afectación hasta la semana del 3 de marzo del 2022, cuando una investigación de Noticias Caracol reveló que, aprovechando permisos médicos, Mattos había salido varias veces de su celda en la cárcel La Picota, de Bogotá, hacia su oficina en el norte de la ciudad, donde sostenía reuniones con varias personas.



Esa denuncia periodística originó el traslado de Mattos a la cárcel de máxima seguridad de Cómbita, así como la destitución del entonces director del Inpec y del comandante de la cárcel La Picota, de la cual había salido.



El rechazo generalizado por las irregulares reuniones de Mattos en su oficina, pese a que debía estar preso, no solo ocasionó que la Fiscalía y la Procuraduría anunciaran investigaciones, sino que días después también llevó a que el juez que debía verificar el preacuerdo al que en enero había llegado con la Fiscalía lo tumbara.



El 11 de marzo pasado, un juez de Bogotá no avaló el preacuerdo firmado que establecía que el empresario aceptaba los cargos imputados a cambio de una reducción de su condena.



El juez consideró que no estaba claro si Mattos había logrado un incremento patrimonial irregular y que la Fiscalía debía aclarar ese punto, a lo que se sumó que, en concepto el juez, que la Fiscalía y los abogados de Mattos cometieron errores al definir le pena y la multa; y añadió que tampoco se presentó un documento en el que se señalara cómo sería la colaboración de Mattos con la justicia.



No solo la Fiscalía no apeló esa decisión sino que este 16 de marzo se conoció que también retiró el otro preacuerdo que se había propuesto ante otro despacho, y decidió no renegociar los acuerdos, dejando a Mattos sin ninguna posibilidad de rebajas en su pena por esa vía.



Los procesos se irán a juicio

Así las cosas, el único camino posible ahora para Mattos es el juicio, que deberá reiniciar en los próximos días.



Ante el despacho del juez que tumbó el primer preacuerdo la cita para continuar el juicio es el 29 de marzo y el tiempo apremia para evitar que prescriban algunos de los delitos.



El mismo juez del caso advirtió que en abril de 2023 empezarían a prescribir algunas de las conductas y la justicia perdería la posibilidad de procesar a Mattos por esos delitos.



Pero además, ante el segundo despacho, en el cual fue la Fiscalía la que retiró el preacuerdo, está citada una audiencia el 24 de marzo.

