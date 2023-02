Un presunto escándalo de corrupción en Magdalena por supuestas irregularidades en contratos y proyectos llevó a la Fiscalía a imputar, en las próximas horas, al gobernador Carlos Caicedo, contra quien pedirán medida privativa de la libertad en su domicilio, según conoció EL TIEMPO.



Para el ente acusador, el mandatario y otros dos exgobernadores -Luis Miguel Cotes y Rosa Cotes de Zuñiga, estarían inmersos en jugosos sobrecostos de al menos cinco contratos que superan los 457.000 millones de pesos.



El dinero que podría haberse perdido ronda los 74.789 millones de pesos, y por dicha situación, el ente acusador acudirá ante despachos judiciales para hacer tres imputaciones contra Caicedo, una contra Luis Miguel Cotes y dos contra Rosa Cotes.



En el caso del actual mandatario, la pista que tienen los investigadores de la Fiscalía, que pertenecen al grupo especial llamado 'Robo de Magdalena', es que Caicedo habría participado de tres eventos en los que quedó al descubierto un presunto peculado que se estima en los 1.680 millones de pesos.

Ludoteca en el corregimiento de Bonda, Santa Marta. Foto: Fiscalía

Según fuentes de la Fiscalía, no se citó a interrogatorio al gobernador Caicedo al considerar que las evidencias recopiladas eran tan fuertes, que se optó por pedir de una vez la imputación en el Tribunal Superior de Bogotá por los delitos de contrato sin cumplimiento de requisitos legales, peculado por apropiación en favor de terceros y falsedad ideológica en documento público.



La noticia se conoce una semana después de que el ente acusador precluyó un proceso contra Caicedo, relacionado a los crímenes de Hugo Maduro, Julio Otero y Roque Morelli en la Universidad del Magdalena.



En ese caso, ocurrido en el año 2000, una fiscal pidió “precluir la investigación adelantada contra Carlos Caicedo por los delitos de homicidio agravado (…) al subsistir dudas razonable de su participación en calidad de autor determinador".



Sin embargo, en esta ocasión, los agentes tienen todo un paquete armado de pruebas que enlodarían la carrera política del gobernador.

Supuestos elefantes blancos

Para la Fiscalía, las irregularidades son tan graves que las obras son elefantes blancos que generaron un daño al patrimonio del Estado.



En el primer evento del cual se le señala, el gobernador habría incurrido en varias inconsistencias con el trámite de una obra en diciembre de 2014, en la que estaba prevista la construcción de una gran biblioteca en el colegio San Pedro Alejandrino.



Ese proyecto estaba pactado en un valor de 10.044 millones de pesos, pero le fueron añadidos más de 5.000 millones de pesos sin importar que aunque el plazo de entrega era de cinco meses, se amplió a tres años.

Coliseo de Gaira. Foto: Fiscalía

Un año más tarde, en 2015, en la construcción de centros de desarrollo infantil y unas ludotecas en el corregimiento Bonda, de Santa Marta, se habrían dado unos sobrecostos por 979 millones de pesos.



En estas investigaciones, las fuentes del ente acusador le aseguraron a EL TIEMPO que en el expediente hay dictámenes de peritos expertos, estudios contables y declaraciones de testigos. Además, indicaron que en la Dirección Anticorrupción están avanzando investigaciones contra contratistas y funcionarios que, al no tener fuero, no son competencia de la delegada ante la Corte Suprema, que sí juzga al gobernador. Las obras de este contrato fueron retomadas a finales del año pasado, luego de que estuvieran suspendidas desde 2018.



Por último, el tercer hecho que enloda a Carlos Caicedo es la adecuación del Coliseo de Gaira. En ella se habrían encontrado 700 millones de pesos que se fueron en un posible peculado. Incluso, siete años después, el escenario deportivo no cuenta con las óptimas condiciones.

El capítulo de los Cote

Luis Miguel Cotes y Rosa Cotes de Zúñiga habrían son los exgobernadores que habrían ocasionado la mayor pérdida en esta investigación. Primero, cuando él estaba en el poder, en 2013, pactó un convenio para mejorar una vía en el departamento, por un valor que asciende los 432.000 millones de pesos.



Posteriormente, la sucesora, Rosa Cotes de Zúñiga, le hizo varias adicionales a ese contrato.

Luis Miguel Cotes, exgobernador de Magdalena. Foto: Mauricio León

Ese plan conjunto habría ocasionado la pérdida de 73.109 millones de pesos, un monto similar a los 70.000 millones de pesos del escándalo de Centros Poblados, que tiene a varias personas judicializadas, entre ellas el condenado Emilio Tapia.



Por la presunta comisión de delitos, los dos Cotes serán imputados por contrato sin cumplimiento de requisitos legales y peculado por apropiación a favor de terceros, ambas conductas agravadas.



No obstante, a ellos no les pedirán medida de aseguramiento, puesto que como no son gobernadores, para la Fiscalía no hay riesgo de que puedan volver a cometer faltas de este tipo.



Ahora, sobre la medida de aseguramiento al gobernador Carlos Caicedo, fuentes señalaron que él tiene ya otros dos procesos ante la Corte, además, al estar en el cargo y ser el jefe administrativo y contractual, y principal ordenador del gasto público, existe riesgo de que persista en sus conductas. Por ello se pedirá su detención en casa por cárcel.



Rosa Cotes, exgobernadora del Magdalena. Foto: Roger Urieles Velasquez

