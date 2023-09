Durante una audiencia en el juicio que se sigue contra Jhonier Leal, por el asesinato de su hermano Mauricio Leal y su mamá, Marleny Hernández, salió a flote un testimonio que terminó salpicando a otra persona en este caso.



El testimonio lo dio Francisca Teresa Muñoz González, amiga de Marleny que fue llevada a la audiencia por la defensa del procesado, y quien mencionó que Carlos Andrés García, el medio hermano de Jhonier y Mauricio, le comentó en su momento las supuestas intenciones que tenía de atentar contra el estilista asesinado.



"Con Marleny éramos muy buenas amigas. (...) Con Mauro hablábamos siempre por teléfono, hasta yo me equivocaba de las fechas de cumpleaños. Si él cumplía el 22 de diciembre, yo lo llamaba el 22 de noviembre", relató la mujer ante la juez 55 de Conocimiento de Bogotá.



Francisca Teresa Muñoz González en juicio contra Jhonier Leal. Foto: Archivo particular.

A renglón seguido fue que salpicó a García: "Yo hablaba con Andrés constantemente. Andrés estaba enfurecido con Marleny porque no le quería ayudar, ni Mauro tampoco". Eso, según Muñoz, tenía muy preocupada a la mamá de Mauricio Leal, quien habría sido sobornada por su hijo Carlos Andrés, pues él quería una ayuda para un abogado, debido al proceso penal que enfrentaba.



Fue así como la testigo llevada por la defensa dijo que García una vez la llamó a decirle que "valía la pena matarlos", refiriéndose al famoso estilista y a su mamá.



De izquierda derecha: Mauricio Leal, Marleny Hernández, Jhonier Leal y Carlos Andrés García. Foto: EL TIEMPO

¿Quién es salpicado?

Carlos Andrés García es uno de los hijos de Marleny Hernández, y actualmente se encuentra recluido en la cárcel de Jamundí, Valle, pagando una condena por abuso sexual.

Carlos Andrés García Hernández. Foto: EL TIEMPO

Su aparición se dio en medio del proceso que enfrenta Jhonier Leal como principal sospechoso para la Fiscalía General de la Nación por el doble homicidio que conmocionó al país en noviembre de 2021 en el conjunto Arboretto, ubicado en La Calera.



En una entrevista al programa Los Informantes, García dio su versión, y mencionó que le parecía sospechoso el comportamiento de su hermano Jhonier: "Desde el principio me negué a creer que fue un suicidio, no sé si de pronto Jhonier le cogió rencor a mi hermano porque estaba triunfando y también por celos de mi mamá".



Con la muerte de sus dos familiares, García añadió desde prisión que también se fracturó la relación con su hermano Jhonier Leal. Hace meses, la abogada del procesado quiso hablar a solas con García, y este puso la condición de que tenían que estar sus abogadas, por lo que no se dio el encuentro.



Del condenado también se sabe que ha pedido que le rebajen la pena de 15 años que le dieron, que fue mencionado por Jhonier Leal en la entrevista que le dio a EL TIEMPO días después del doble crimen, y que su nombre se escucha en la nota de voz que el procesado le envió al estilista poco después de los hechos.



“Maíto ahí te mando el recibo de la transferencia que le hice a Andrés, 350.000 por su cumpleaños, los cuales 300 son tuyos y de mi mamá, y 50 míos. Se me había olvidado mandártelo, qué pena contigo, te los envío para que tengas eso en cuenta porque tú sabes que Andrés pide mucho y tú tienes que estar recordándole lo que le mandas, porque a él a veces se le olvida”, decía.



Con el testimonio de Francisca Teresa Muñoz González, la juez 55 continuará en la recolección de elementos para tomar una decisión en el proceso contra Jhonier Leal, quien es el principal sospechoso para la Fiscalía.



Carlos López

Redacción Justicia

En X: @CarlosL49

carben@eltiempo.com

