El cardenal Pell y escándalos de pederastia que indignan al mundo

Captura de video

En agosto de 2018, se conoció que el sacerdote italiano Paolo Glaentzer fue arrestado después de que fuera descubierto intentando abusar a una niña, de 10 años, en su carro. Transeúntes lo sorprendieron mientras intentaba violar a la menor cerca de un supermercado. El caso causó indignación en todo el mundo, pues el religioso aseguró que pensaba que la niña tenía 15 años.



Además, aseguró: "Fue una estupidez. Me hizo una zancadilla el demonio. Una zancadilla fuerte. He cometido un error, lo admito". El diario italiano 'Corriere Fiorentino' señaló que en una entrevista Glaentzer había admitido que esa no era la primera vez que cometía un acto de ese tipo.