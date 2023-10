Cárcel La Picota está sin agua; internos reportan celdas llenas de excremento

Desde la cárcel La Picota, ubicada en Bogotá, se conoció este lunes en la noche que algunos de sus patios están sin el servicio de agua, lo cual ha generado que los internos reporten la precariedad en la que están sus celdas.



(Le dejamos: Así fue la cacería del colombiano señalado de liderar poderosa red mundial de estafa)

El informe desde la estructura tres ya fue recibido por parte de la Dirección General del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec), así como de la jefatura de la cárcel, a cargo del dragoneante Horacio Bustamante.



Al parecer, la falta de agua desde el 6 de octubre se dio por un tubo madre dañado con un temblor que se registró en la ciudad. Ese daño se intentó reparar con ayuda de trabajadores de la obra para ampliar la Avenida Caracas, quienes prestaron maquinaria.



(Le dejamos: Bogotá: Extinción de dominio a bienes de red que sacaba migrantes en canecas de basura)

Facebook Twitter Linkedin

Predio de La Picota. Foto: Alcaldía de Bogotá

La afectación se arregló por un tiempo, sin embargo, los daños por el temblor serían tan graves que volvió a colapsar el servicio y hasta el momento no hay una solución de fondo. En ese sentido, se señaló desde un movimiento que defiende los derechos de la población carcelaria, que la situación fue puesta en conocimiento de la Unidad De Servicios Penitenciarios y Carcelarios (Uspec), la cual no ha tomado -dicen en un oficio- cartas en el asunto.



"Los días sábados y domingos, fecha en que se reciben nuestras visitas familiares, nos vimos obligados a permanecer en las mismas condiciones precarias y de higiene, sin el servicio de agua ni energía, sumado a ello la irresponsabilidad de no realizar la entrega completa de las comidas que se nos venden los fines de semana para compartir con nuestros visitantes", dice en un oficio enviado a distintas autoridades, entre ellas el Ministerio de Justicia.



(Puede ver: Los escenarios que enfrenta Álvaro Uribe tras negativa del Tribunal a precluir su caso)

Facebook Twitter Linkedin

Allanamiento en La Picota Foto: Policía Nacional

El último reporte oficial que recibió el Inpec por parte de sus funcionarios y de los internos es que el domingo hubo agua pero hasta los primeros pisos, quedándose la gente de los de arriba sin el servicio.



"El sistema de La Picota es muy viejo, y cuando hay subidas de presión revienta el tubo. Los internos están tranquilos pero dicen que no se encierran en la celda porque están llenas de excrementos", fue uno de los mensajes que trascendió.



Para solucionar esta problemática de manera provisional, se conoció que serán enviados carrotanques del distrito desde este martes.



Carlos López

Redacción Justicia

En X: @CarlosL49

carben@eltiempo.com

Lea otros artículos de Justicia: