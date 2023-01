Un juez envió a prisión a Gustavo Adolfo Chaverra Payán, alias Chaverra, investigado por la Fiscalía como presunto integrante de la subestructura Héroes del Caribe, que delinque para el ‘clan del Golfo’ en el área metropolitana de Cartagena.



La investigación permitió establecer que el hombre sería uno de los sicarios de la organización delincuencial que participó en tres homicidios ocurridos el año pasado, donde las víctimas fueron dos pensionados de la Policía Nacional y un particular.

Según recordó la Fiscalía, uno de los hechos ocurrió el 23 de junio de 2022, en el barrio Las Gaviotas de Cartagena (Bolívar), donde fue asesinado Luis Ernesto Marques Acosta, alias Gordito Flow. Asimismo, se estableció que, en el barrio Blas de Lezo, tres días después, alias Chaverra habría herido con arma de fuego a Jorge Luis Torres Arzusa y Leonardo Pérez Álvarez, causándoles la muerte.



De acuerdo con el ente acusador, el hoy procesado sería el organizador del tráfico y comercialización de estupefacientes en diferentes barrios de Cartagena, bajo el mando de alias Camilo, quien fue capturado y judicializado en noviembre de 2022.

‘Chaverra’, por su parte, fue detenido el pasado 20 de enero, en el barrio Alcibia de Cartagena y presentado ante un juez de control de garantías.



El hombre, de 30 años de edad, no aceptó su responsabilidad en los delitos de concierto para delinquir agravado, homicidio agravado en concurso con fabricación, tráfico y porte de arma de fuego o municiones, imputados por la Fiscalía. No obstante, el juez le impuso medida de aseguramiento en centro carcelario.

