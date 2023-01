Esta mañana se conoció que un juez penal de control de garantías impuso medida de aseguramiento privativa de la libertad en centro carcelario a Isaac David Orozco Pardo presunto responsable de atacar a su expareja brutalmente en vía pública de Malambo, Atlántico.



El hombre, a quien se le imputó el delito de feminicidio agravado en grado de tentativa, violencia intrafamiliar agravada y acceso carnal violento, no aceptó su responsabilidad en los hechos.



Los hechos tuvieron lugar en cercanías del parque Bellavista de Malambo el pasado 25 de diciembre, al momento en que la víctima salía de su vivienda y habría sido atacada por su expareja mediante un arma cortopunzante y posteriormente abusada sexualmente.



Según contó la víctima, todo comenzó cuando ella estaba tomando unos tragos con su expareja, “Estando tomando con Isaac, él se molesta porque nota que estoy hablando por celular con mi pareja actual. Al ver su actitud, le pedí que nos fuéramos y que me llevara a la casa, en donde me llevó sin ningún problema en ese momento. Al llegar, me pide que lo deje dormir conmigo porque ya era tarde para tocarle la puerta su mamá. A lo que yo le respondo que se fuera para su casa y entré. Él (Isaac) se fue. Yo vuelvo a salir de la casa para comprar comida rápida y ahí veo que mi expareja me viene siguiendo y me empuja hacia un callejón y empieza a golpearme”.



Agregó también en sus testimonio “Cuando me pegó y me tiró al suelo partió el celular para obtener un pedazo con punta y filo para pasármelo por el cuello. Yo pido auxilio, pero nadie me auxilió. Él sale a buscar una piedra para pegarme en la cabeza, ahí aparecen carros y motos, y se detuvo”, dijo con relación las heridas.



Según las investigaciones del ente acusador, la mujer fue asistida por vecinos del barrio, quienes la trasladaron a un centro médico donde aún se encuentra recuperando de las heridas provocadas de la brutal agresión.



