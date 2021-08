Exdirector de La Picota fue condenado a prisión por acoso sexual

Germán Rodrigo Ricaurte Tapia, exdirector de la cárcel La Picota y el Complejo Penitenciario de Cúcuta, fue condenado a 36 meses de prisión como responsable de acoso sexual.



El funcionario, de 57 años, no solo habría aprovechado la "clara relación de dependencia" laboral de las víctimas para asediarlas, sino que habría tomado represalias ante la negativa de ellas a acceder a sus insinuaciones.



"Empezó a dialogar y enviarle mensajes de forma insistente, pidiéndole 'fotos interesantes' de ella, diciéndole que le gustaba mucho, haciéndole comentarios morbosos, que 'estaba rica', que cuándo iban a salir, comportamiento realizado en las jornadas hábiles y no hábiles, en la noche y en la madrugada", se lee en el fallo de un juzgado de Cúcuta que, además de sentenciarlo, descartó la posibilidad de que tenga casa por cárcel, por lo que el hombre irá a prisión.



Según la providencia, una de las víctimas, que trabajaba como psicóloga y se negó a acceder a las propuestas de Ricaurte, fue enviada a trabajar "con los internos psiquiátricos más peligrosos de la penitenciaria, sin ningún tipo de seguridad", a pesar de las advertencias de que su vida corría riesgo.



Esas represalias le habrían generado a la mujer un trastorno depresivo grave, por lo que fue incapacitada. "Posteriormente, en su carro fue abordada por unos sujetos, siendo amenazada. Finalmente abandonó el país con sus hijos", refiere el documento​.

En cuanto a otra víctima, que trabajaba como auxiliar de enfemería en la cárcel de Cúcuta, el entonces director del centro de reclusión no solo la acosó por WhatsApp, sino que la llamaba a su oficina "cerraba la puerta, se lanzaba para darle besos, la tocaba instándole a que tuvieran algo".



Además de enviarlo a prisión, el juez decidió inhabilitarlo para el ejercicio de funciones públicas, también durante 36 meses.



