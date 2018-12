Desarticulan bandas que extorsionaban desde las cárceles  

123 personas capturadas por secuestro y extorsión fue el resultado de la 'Operación Demoledor' realizada por la Policía y la Fiscalía en por lo menos 20 departamentos del país. De estas personas 72 tienen orden judicial, 14 fueron capturadas en flagrancia y 37 se les realizará imputaciones.

Además, las autoridades realizaron allanamientos en 26 centros carcelarios del país desde donde se hacían llamadas extorsivas y se pedía dinero. A esos internos se le realizarán nuevas imputaciones de cargos por extorsión.



Entre los golpes que se dieron al interior de los penales están el de bandas de delincuencia común organizada como ‘Intramuros’, en Cundinamarca; ‘Lamec’, en Tolima; ‘Los Pablito’, en el Valle; Las ‘Gatas’, en Magdalena Medio, y ‘Los Timadores’, en el departamento de Bolívar.



"Seguimos actuando con firmeza frente a estos dos delitos que afectan directamente a los ciudadanos", afirmó el director de la Policía, general Jorge Hernando Nieto.



Además se realizaron allanamientos en otros centros penitenciarios como 'La Modelo', 'La Picota', en Bogotá; la de Cómbita, en Boyacá y otras cárceles en Cesar, Sucre, Bolívar, Antioquia, Cundinamarca, Norte de Santander, Huila, Nariño, Magdalena, entre otras.



Durante estas operaciones se logró la incautación de 437 celulares, 382 simcards, 54 microSD, 35 USB, 201 cargadores, 9.758 gramos de estupefacientes y 205 armas blancas.



En esos departamentos, también se efectuó la captura de personas no privadas de la libertad que ejercían labores extorsivas y de secuestro. En total se dieron capturas en 20 departamentos y en las principales ciudades como Bogotá, Medellín y Cali.



"Uno de los resultados más destacados se dio en Chocó con la desarticulación del grupo de delincuencia común organizada ‘Los Rapados’: se efectuaron cinco capturas y siete imputaciones por los delitos de extorsión agravada y concierto para delinquir", aseguraron las autoridades.



Esta banda extorsionada a comerciantes, profesionales yamas de casa exigiendo sumas que iban entre los 600 mil pesos y los 50 millones a cambio de no atentar en su contra o en contra de los establecimientos comerciales.



Otro de los eventos que destaca la Policía es la desarticulación del grupo delincuencial ‘Los Cuenta Habientes’. En total se capturaron siete personas que serían responsables de recaudar el dinero producto de las extorsiones realizadas desde las cárceles ‘La Modelo´, en Bogotá, y ‘Picaleña´, en Ibagué, a comerciantes, hoteleros, agricultores, ganaderos y profesores en Tolima y Sucre.



"Exigían a sus víctimas sumas entre los 500.000 y los 5 millones de pesos, a cambio de no atentar contra sus vidas, familiares o sus bienes", afirmaron las autoridades.





