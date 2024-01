'Si no les dábamos plata, nos iban a matar': pareja sufrió 'paseo millonario' en Bogotá

En las últimas horas, fueron capturados tres sujetos que se movilizaban en un taxi, y que, además, presuntamente tendrían secuestrada a una pareja, a quienes horas antes habrían robado y golpeado.



La captura se llevó a cabo en el municipio de Soacha, cuando al parecer los responsables llevaban a las víctimas en el vehículo para luego abandonarlas en el salto del Tequendama.



La detención se presentó en la autopista sur, sobre la vía que conecta al peaje El Nuevo Salto, cuando uniformados del Modelo del Servicio de Policía adscritos a la Estación de Policía Compartir le indicaron al conductor del vehículo de servicio público que parara.



Sin embargo, los sujetos no frenaron, por lo que, más adelante, en la autopista sur con calle 6, en el sector del barrio el Altico de la comuna 6, Chicó, en Soacha, fueron interceptados por las autoridades.



En el momento en le que se bajan del vehículo, los uniformados se dieron cuenta de que los sujetos tenían retenidas a dos personas. Estos corresponden a una mujer de 25 años de nacionalidad colombiana y un extranjero de 21 años proveniente de Grecia.



Allí, las dos víctimas informaron a las autoridades que habrían abordado el taxi sobre la zona 'T' en la ciudad de Bogotá, indicándole al conductor que iban para un hotel cerca del Aeropuerto Internacional El Dorado.



"Llegamos a un semáforo, no había nada, de una vez abrieron las puertas y se nos sentaron los dos al lado. Entonces, primero nos agacharon la cabeza, me empezaron a golpear la cabeza, a él también lo golpearon. Me sacaron todo del bolso, mi celular y sacaron todas las tarjetas", indicó una de las víctimas.



También agregó lo siguiente: "Nos decían que si no les dábamos plata nos iban a matar. Entonces a mi novio le toco enviarles 2000 euros, pero como los bancos extranjeros tienen límites no pudieron efectuar todo el robo".

Estos fueron los delitos imputados

En conformidad con las autoridades, los tres sujetos deberán responder por los delitos de secuestro y hurto agravado y calificado.



Así, el Coronel Edwin Orlando Correa Correa, Comandante Policía Metropolitana de Soacha, aseguró que en lo corrido del año 2024, se han presentado cinco casos en esta modalidad.



Por lo general, las víctimas, en su mayoría, han sido de nacionalidad extrajera y son abandonadas en la vía que conduce hacia el Salto del Tequendama.



Por esta razón, este hecho se encuentran en materia

de investigación, pues se busca determinar si estos sujetos son responsables de casos anteriores.



Asimismo, invitan a la comunidad para que trabajen en conjunto con la Policía Metropolitana de Soacha, esto con el fin de seguir denunciando todo hecho delictivo que atente contra la convivencia, integridad y seguridad ciudadana.



LADY DANIELA ORTIZ GÓNGORA

REDACCIÓN ÚLTIMAS NOTICIAS

