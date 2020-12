Capturado por caso de médico que mató a ladrones quedó en libertad

Óscar Andrés Basabe Díaz, el hombre capturado por la Policía y señalado de ser el conductor del carro en el que tenían planeado escapar tres ladrones tras atracar a una persona en un puente peatonal en Bogotá, está libre.

Basabe Díaz es el hombre que fue capturado por agentes de la Policía luego de haber transportado a tres asaltantes que intentaron robar a un médico, a finales de enero de este año y que fallecieron luego que el médico, en un acto de legítima defensa, disparó contra las tres personas.



De acuerdo con la Fiscalía, Basabe fue capturado alrededor de la medianoche del 31 de enero, y fue detenido luego de que los uniformados encontraron que el vehículo en el que se transportaba reportaba una denuncia de robo el día 28 de diciembre del 2019.

Fue imputado por el delito de receptación y según consta en registros judiciales, quedó en libertad por vencimiento de términos. Fuentes del Inpec confirmaron que se encontraba en casa por cárcel y que el 15 de octubre un juez emitió boleta de libertad.



Tras ser detenido, el hombre reconoció a las autoridades que delinquía en una banda dedicada al hurto y dio detalles de los momentos previos al intento de atraco al médico a quien un juez, por petición de la Fiscalía, le cerró el proceso por la muerte de tres personas.



Su proceso penal está en etapa preparatoria de juicio. Además, Basabe Díaz tenía otro proceso pendiente en la justicia por el mismo delito de receptación.

Sumado a su libertad, el procesado llegó a un acuerdo con la Fiscalía y la víctima de otro caso, por ello ya no sería procesado judicialmente.



El primero de diciembre la Fiscalía pidió audiencia para legalizar un principio de oportunidad ante el juzgado 51 penal municipal. La audiencia no se pudo realizar al no poder tener comunicación con el fiscal del caso y se está pendiente de una nueva citación.



Fuentes de la Fiscalía señalaron que ese beneficio se dio teniendo en cuenta que se acordó que indemnizará a la víctima del caso de receptación de una moto, en hechos distintos a los del médico.



Una vez el juez avale el beneficio, el procesado ya no seguirá siendo investigado por ese caso puntual. Y solo le quedaría el juicio por el caso del médico, del cual se declaró inocente.

