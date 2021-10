Los jugosos contratos con el Eln tras la captura del gobernador de Arauca

En el aeropuerto de Bogotá, donde acababa de aterrizar en un vuelo desde la capital de Arauca, fue capturado el gobernador de ese departamento, José Facundo Castillo Cisneros.



Paralelamente, otro equipo del CTI de la Fiscalía realizó la captura en la tarde de este jueves del exgobernador del mismo departamento Ricardo Alvarado Bestene.



Ellos, según la investigación del ente acusador, durante casi una década habrían entregado contratos estatales a personas vinculadas con la guerrilla del Eln.

En el expediente de una fiscal delegada ante la Corte Suprema de Justicia se lee que solo durante su primer periodo como gobernador (2012-2015), Castillo Cisneros habría entregado ocho contratos a un integrante de la guerrilla.



Esa práctica de entrega de contratos se habría extendido durante la administración de Alvarado Bestene (2016-2019), y con el regreso de Castillo Cisneros al cargo, en enero de 2020, se habría mantenido.



En la noche del miércoles el mandatario fue detenido en Bogotá. Foto: Fiscalía

Castillo Cisneros es el séptimo gobernador en propiedad que es llevado ante la justicia por la Fiscalía durante el último año.



Fuentes del ente acusador señalaron que por presuntos hechos de corrupción ya se llevó ante jueces al gobernador de Cesar, Luis Alberto Monsalvo Gnecco, por presuntas irregularidades en contrato de alimentación escolar, y al de Antioquia, Aníbal Gaviria, por la contratación del proyecto de mantenimiento y pavimentación de la troncal la Paz.



Por contratos relacionados con la pandemia fueron imputados el gobernador de Chocó, Ariel Palacios Calderón; de Putumayo, Buanerges Florencio Rosero Peña; de San Andrés, Everth Hawkins, y de Amazonas, Jesús Galdino Cedeño.



Otros 18 exgobernadores, entre ellos Sergio Fajardo, de Antioquia, Richard Aguilar, de Santander y Óscar Barreto Quiroga, del Tolima, han corrido la misma suerte.



EL TIEMPO estableció que el número de mandatarios locales y regionales que serán judicializados en los próximos meses seguirá en aumento y ya se trabaja en nuevas imputaciones.

Los contratos con el Eln

Tras su captura la noche del miércoles, Castillo Cisneros fue llevado al búnker de la Fiscalía y luego presentado ante un magistrado del Tribunal Superior de Bogotá.



No se trata de hechos aislados, sino de un plan de coptación que se evidenció en la concentración de la contratación a favor de personas señaladas de hacer parte del Eln FACEBOOK

El togado consideró que no hubo irregularidades en su detención y que se le respetaron sus derechos fundamentales, por lo que legalizó la captura realizada por el CTI de la Fiscalía.



Este viernes en la mañana seguirán las diligencias y la Fiscalía le imputará los cargos de concierto para delinquir, financiación del terrorismo y de grupos de delincuencia organizada y administración de recursos relacionados con actividades terroristas y de la delincuencia organizada, contrato sin cumplimiento de requisitos legales y peculado por apropiación.



El exgobernador Ricardo Alvarado Bestene, capturado en su casa en Bogotá, señalaron fuentes oficiales, presenta problemas de salud que han dificultado su judicialización.



Según la investigación, no se trata de hechos aislados, sino de un plan de coptación que se evidenció en la concentración de la contratación a favor de personas como el contratista Jhonny Alexánder Bello Ortega, quien fue capturado en febrero de 2019, señalado de hacer parte del Eln.



Bello Ortega no solo habría recibido contratos de la gobernación, sino de varios municipios, que en total superarían los 10.000 millones de pesos.

La Fiscalía señaló que se habría pactado un acuerdo financiero, a través de contratos estatales, entre el gobernador Castillo Cisneros y presuntos integrantes del frente ‘Domingo Laín Sáenz’ de ese grupo ilegal, para que continuaran con su actuar delincuencial, a cambio de logística y protección armada para su seguridad y desplazamientos por los municipios de la zona.



Adicionalmente, al parecer, dijo el ente acusador, recibió apoyo para ser elegido gobernador y a cambio habría entregado millonarias sumas de dinero, así como porcentajes de la contratación del departamento.

Varias personas han salido desplazadas de los territorios fronterizos. Foto: EFE

En junio, este diario reveló que la Fiscalía capturó a 11 personas señaladas de hacer parte de una red de apoyo a las disidencias de las Farc en Arauca y en las interceptaciones realizadas a algunos de los detenidos hacían referencia a una persona que identificaban como Facundo y a quien señalan de que habría incumplido algunos de los compromisos adquiridos en temas de contratación.



Uno de los capturados era el secretario de Desarrollo Agropecuario Sostenible de la Gobernación de Arauca, Alexánder Botía Amaya, quien había sido nombrado en el cargo por el capturado gobernador.



En el departamento se registra una difícil situación de orden público por cuenta de la presencia de redes ilegales como el Eln, las disidencias y grupos vinculados a la explotación de rentas ilegales como el narcotráfico.

La frontera con Venezuela y los cientos de pasos ilegales entre los dos países han llevado a la proliferación de actividades ilegales y la disputa entre disidencias y el llamado ‘Tren de Aragua’, situación que se ha evidenciado en la aparición de cuerpos a los que les han puesto letreros anunciando la guerra con el grupo contrario.



A esto se suma la grave situación de desplazamiento que vive el departamento por los enfrentamientos entre los ilegales en ambos lados de la frontera.



justicia@eltiempo.com