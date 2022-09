A pesar de que este martes un juez de conocimiento condenó a siete años y medio a Aida Victoria Merlano por su participación en la fuga de su mamá, la sentencia no quedó en firme, y por ello, la influencer no será capturada en las próximas horas.



Esto se explica teniendo en cuenta que la orden de captura en su contra solo correrá una vez se resuelvan las apelaciones en el Tribunal Superior de Bogotá que interpusieron la Fiscalía, la Procuraduría y la defensa de Aida Victoria, liderada por el penalista Miguel Ángel del Río.



Incluso, aunque llegue al Tribunal, la pena de 90 meses en casa por cárcel solo quedará en firme cuando se resuelva un posible recurso de casación que escale ante la Corte Suprema de Justicia, una figura que suele usarse en estas instancias penales.



Y es que cada una de las partes vinculadas al proceso mostró inconformidades con la decisión que tomó el Juzgado 20 penal del circuito con funciones de conocimiento de Bogotá, el cual en cerca de hora y media leyó la sentencia condenatoria contra la hija de Aida Merlano Rebolledo por los delitos de favorecimiento de fuga y uso de menores para la comisión de delitos.



Audiencia en la que se leyeron los años de pena contra Aida Victoria Merlano. Foto: Rama judicial



Por parte de la Fiscalía, se apeló en el sentido de que sea revisada la figura con la cual se condenó a Aida Victoria en el delito relacionado a la fuga, mientras que el Ministerio Público insistió en que no está de acuerdo con que se le relacione a la influencer el cargo de uso de menores para la comisión de delitos.



El mayor inconformismo, no obstante, vino por el abogado Del Río, quien como se esperaba, le dijo al juez que apelará dentro de los cinco días siguientes la decisión que tomó luego de varios meses de juicio que tuvieron a bordo interrogatorios, videos no tenidos en cuenta y testimonios de dragoneantes del Inpec implicados en el caso.



Para la sentencia del juez fueron importantes las pruebas tomadas a testigos del caso, así como los interrogatorios elaborados a la condenada y a Javier Guillermo Cely, el odontólogo que resultó absuelto luego de ser acusado por la Fiscalía por los mismos dos delitos de Aida Victoria.



Una prueba reina, además, fue el bolso negro que tenía el hijo menor de la excongresista, pues en él estaba empacada la cinta roja con la que la prófuga de la justicia se voló por una ventana del consultorio médico, ubicado en el norte de Bogotá.



Tras varios análisis y alegatos, el despacho concluyó que en esa maleta iba la cuerda, y no pegada al abdomen de Aida Merlano Rebolledo, versión que circuló durante el proceso penal que se abrió el 5 de octubre de 2019, cuatro días después de que se diera la cinematográfica fuga en la que la entonces privada de la libertad se escapó a bordo de una moto que la esperaba.

