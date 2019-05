Zuleta, Zabaleta y más cantantes investigados por asesinato

Óscar Berrocal / EL TIEMPO

El cantante puertorriqueño Ozuna está siendo relacionado desde inicios de este año con el asesinato del también cantante Kevin Fret, quien murió el 10 de enero en Santurce, Puerto Rico. Según el Cuerpo de Investigaciones Criminales de este país, Ozuna acudió en el 2017 al FBI en Miami y al Departamento de Justicia y de la Policía en Puerto Rico para hacer una denuncia contra Fret por extorsión.



El representante legal del reguetonero afirmó que su cliente no tiene vínculo con el asesinato de Fret y confirmó que, en el pasado, Ozuna había sido extorsionado por la víctima: este solicitaba 50 mil dólares a cambio de no revelar un video sexual en el que aparece el cantante cuando era menor de edad.



La investigación sobre este caso no ha concluido.