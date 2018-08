Juez ordena a Cámara responder en 48 horas excusa de 'Santrich'

El juzgado 61 Administrativo del Círculo de Bogotá le ordenó a la mesa directiva de la Cámara de Representantes que dentro de las próximas 48 horas “realice el estudio de la excusa presentada el 27 de julio de 2018 por Seuxis Paucias Hernández y determine si la rechaza o la acepta”.



El Juez encontró una probada vulneración del derecho a la participación en política de Hernández Solarte, por lo que pidió se adopten las medidas necesarias tendientes a clarificar la situación jurídica del accionante.

En 54 páginas, el juez expone la sentencia frente a la tutela interpuesta por Seuxis Paucias Hernández Solarte, nombre de pila de 'Jesús Santrich' - hombre fuerte de la otrora guerrilla de las Farc, que hoy se encuentra privado de la libertad y solicitado en extradición por la justicia de Estados Unidos, por cargos de narcotráfico – frente a la vulneración de sus derechos en la participación en política.



En la misma, Hernández pretendía que la Fiscalía General garantizará su seguridad en los desplazamientos al Congreso de la República y así pudiera posesionarse como representante a la Cámara, dentro de los acuerdos entre el Gobierno y las Farc.



Señalaba que de no aceptarse la petición, el juez lo posesionará mediante este fallo de tutela. Y en un tercer punto, de no logarse lo anterior, que se ordenará a la Cámara de Representantes posesionar en su remplazó en la curul, al segundo de la lista presentada por el partido Fuerza Alternativa Revolucionaria del Común, “y suspender los términos para no aplicar la figura de pérdida de investidura (…) toda vez que Hernández Solarte ha estado dispuesto en todo momento a su posesión, la cual no ha sido posible por razones ajenas a su voluntad".



En el fallo de tutela, el juez señala que al realizar una “revisión oficiosa de una posible vulneración al derecho fundamental a la participación política por ausencia de análisis y trámite de la excusa presentada por la accionante el 27 de julio de 2018 ante el presidente de la Cámara de Representantes (…)" el tribunal establece “a manera de conclusión que se encuentra probada una vulneración del derecho a la participación política de la accionante por parte de la mesa directiva de la Cámara de Representantes, la cual pese a haber recibido excusa sobre la falta de posesión por parte de Hernández Solarte, no se ha pronunciado en torno a esta no obstante, las facultades que posee para ello, relativas a aceptarla o rechazarla con las consecuencias jurídicas que ello conlleva".

Por lo tanto exige una respuesta a la excusa y advierte “que no se puede llamar a posesión de manera directa en esta tutela al segundo inscrito como Representante a la Cámara por el Departamento del Atlántico (…) toda vez que esta decisión debe ser producto de una determinación jurídica de la Cámara de Representantes.



De lo contrario, en un supuesto en el que este despacho adoptara tal decisión se cerraría de tajo la posibilidad del ejercicio político del hoy accionante sin que se hubiese mediado el debido proceso", concluye la lectura de la tutela.



