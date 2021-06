Policía verifica si patrullero fue asesinado y lanzado a un río

En la mañana de este viernes, el ministro de la Defensa, Diego Molano Aponte, denunció que un patrullero de la Policía fue asesinado en Cali y su cuerpo posiblemente arrojado al río.



"En un operativo de desbloqueo esta mañana en el puente El Comercio en Cali, por información de inteligencia, supuestamente se encontró la moto incinerada del patrullero Carlos Andrés Rincón Martínez y la misma información señala que presuntamente fue asesinado en ese punto de bloqueo de Cali y luego tirado al río Cauca", señaló.

Molano rechazó este hecho y dijo que "no puede ser que en un punto de bloqueo se cometan ese tipo de crímenes, que no solo afectan la vida de nuestros policías, sino la vida y tranquilidad de una ciudad como Cali".



El patrullero Rincón Martínez, de 33 años, fue reportado como desaparecido en la noche de este jueves, sobre las 11:30, y su último lugar de ubicación fue el puente sobre el río Cauca.



Por su parte, el director de la Policía Nacional, el general Jorge Luis Vargas, aseguró que el patrullero se encontraba de descanso, y había sido reportado como desaparecido.



"Hoy en toda la actividad de desbloqueo en el Paso de Comercio como se denomina la vía de Palmira hacia el aeropuerto, encontraron la moto de nuestro compañero totalmente incinerada", dijo vargas, quien señaló que hay unos elementos técnicos en poder de la Fiscalía "que refieren al posible homicidio y desaparición del Policía", puntualizó.

En Santander de Quilicao, Cauca, fueron asesinados dos patrulleros. Foto: Policía Nacional

Recompensa de 100 millones de pesos en caso Cauca

De igual forma, el general Vargas dijo que los papeles del patrullero no se han ubicado y que desde muy temprano se trabaja por esclarecer la situación del uniformado.



"Ya hay un grupo de la Policía de rescate inspeccionado las aguas del río Cauca, y otro esta verificando las llamadas e informaciones que se han recibido", señaló el director de la Policía Nacional.



Por otro lado, el Ministro lamentó la muerte esta mañana de dos policías en Santander de Quilichao, Cauca.



Sobre este tema, el general Vargas dijo que los patrulleros: María Isabel Angulo Ribera, de 20 años, y Carlos Giovanny Delgado Jiménez, de 32 años, fueron atacados cuando se encontraban en labores de vigilancia.



"Fueron atacados por unos hombres que se bajaron de un vehículo, ellos estaban armados con fusiles y sin mediar palabra la emprendieron contra los uniformados", aseguró el general Vargas.



El oficial señaló que en esta zona delinquen las disidencias que se hacen llamar 'Jaime Martínez' y la 'Carlos Patiño', y que se ofrecen hasta 100 millones de pesos por información que permita ubicar a los responsables de la muerte de los dos patrulleros.





