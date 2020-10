A ladrones no les prendió moto que intentaron robar, en Cali

La seguridad en Cali, la capital del Valle del Cauca, ha dado de qué hablar debido a varios hechos delictivos que se han presentado en los últimos meses. De hecho, cifras entregadas por las autoridades locales mostraron que septiembre fue el mes con más homicidios, pues se registraron 119 casos.



(Siga leyendo: Comerciante en Brasil dispara a tres hombres que intentaron asaltarlo).



Aunque la ciudad ha visto una mejora en la seguridad en los últimos años, sigue registrando cifras delictivas más altas en comparación a otras capitales importantes del país. Y, según el Informe de Calidad de Vida, también se encuentra por encima del promedio nacional en asesinatos.

En las últimas horas se hizo viral un video que habría sido grabado por la víctima de un robo en el barrio El Poblado II, ubicado en el oriente de Cali.



(Le recomendamos: Video: polémica por brutal golpiza a ladrón en un bus en México).



El hombre, que hasta el momento no ha sido identificado, parece ser el dueño de una motocicleta que está siendo hurtada por dos sujetos jóvenes. Uno de los delincuentes, que está en la parte trasera del vehículo, tiene un revólver en su mano izquierda y trata de esconderlo.

Intentaron robarse esta moto anoche en El Poblado 2 y no les prendió. Arma de fuego en mano. pic.twitter.com/DCk91FSj9o — Caleño (@JulianJaraUribe) October 15, 2020

(Si nos lee desde la app, ea el video aquí).



La víctima, por su parte, ruega para que no lo roben. "¿Cómo se la van a llevar? Vea, usted me conoce, usted sabe quién soy yo", grita el hombre.

Vea, este es el primo de Geraldine FACEBOOK

TWITTER

Los sujetos no le hacen caso y, mientras tanto, el que va conduciendo trata de prender el vehículo pisando el arranque. Sin embargo, la moto no responde y con el paso de los segundos, los delincuentes empiezan a desesperarse.



(Le puede interesar: Víctima de robo le quita el arma al ladrón y lo mata)



Más adelante del clip, la víctima dice: "Vea, este es el primo de Geraldine", pero no aclara si se refiere a los sujetos que tratan de llevarse la moto o a algún acompañante. En todo caso, los sujetos parecen rendirse y el que iba conduciendo baja la pata de la moto.



No obstante, aún no se conocen detalles de qué pudo suceder después de que termina la grabación. Además,

Tendencias EL TIEMPO