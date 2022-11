En septiembre de 2018 en un lujoso barrio de Santo Domingo (República Dominicana) una mujer que se bajaba de un moderno vehículo tras un día de compras fue abordada por un hombre que le exigió la entrega de un reloj avaluado en 10.000 dólares.



(Le puede interesar: Estafas: los 4 mensajes que más usan los ladrones, si le llegan, no los abra).



Ella por la amenaza con un arma de fuego se quitó la joya y se la lanzó al atacante. Dos días después fueron capturados por las autoridades de ese país dos venezolanos y un ecuatoriano señalados de usar armas compradas en Perú para cometer el hurto.

Uno de los capturados por ese caso registrado hace cuatro años es Vicente Ignacio Gutiérrez Díaz, nacido en Caracas (Venezuela) quien fue detenido en Cali hace unos días en una redada del CTI de la Fiscalía contra una banda dedicada al hurto de relojes de alta gama que operaba en varias ciudades del país.



Fuentes de la Fiscalía señalaron que por cuenta del incremento de esa modalidad de robo se inició la investigación a comienzos de año la cual llevó a la captura de seis personas y la ubicación de otras dos que estaban en centros carcelarios.



En una celda fue ubicado Luis Alejandro Chirinos Ramírez quien tenía una nueva orden de captura pero que ya se encontraba detenido por otro proceso.

Facebook Twitter Linkedin

Luis Alejandro Chirinos tiene circular roja de Interpol y es pedido por Argentina. Foto: Interpol.

Chirino Ramírez, será imputado en los próximos días, mientras espera que avance su proceso de extradición a Argentina en donde tiene procesos penales. En ese país su nombre aparece vinculado a una temida organización criminal de ‘Motochorros’ que robaba con violencia a personas que llegaban al Aeropuerto Internacional de Ezeiza de Buenos Aires. Miembros de esa red son señalados de al menos cinco robos de relojes y carteras de marca en 2019, en uno de los cuales una de las víctimas que se opuso al atraco fue asesinada y otra resultó herida.



Según la circular roja de Interpol Chirino Ramírez de 33 años es buscado por “asociación ilícita, robo agravado tanto por el uso de armas de fuego cuya aptitud para el disparo no pudo acreditarse como por su comisión en poblado y en banda, reiterado en tres oportunidades”.



Otro de los vinculados a la investigación que se encontraba detenido es el también venezolano Glennier Alejandro Yánez Viloria quien cayó en Medellín vinculado al robo a un ciudadano de Estados Unidos a quien los integrantes de la red siguieron desde el aeropuerto José María Córdoba hasta la entrada de un edificio en el barrio El Poblado para robarle un reloj Tag Heuer avaluado en 400 millones de pesos.

El modus operandi

Aunque a los procesados aparecen vinculados directamente a 10 hechos puntuales investigadores de la Fiscalía consultados por EL TIEMPO señalaron que estarían asociados a muchos mas hurtos por todo el país.



Añadieron que se ha detectado que algunas personas no han denunciado porque los elementos que les robaron no eran originales y por tanto no requerían los soportes para hacer efectivos los seguros.



Según la investigación la banda se movía por todo el país y tenía un cronograma asociado a fiestas o actividades que se realizarán en las ciudades a los que podrían llegar extranjeros adinerados. Después de cometer varios hurtos abandonaban la ciudad y se movilizaban a otra región del país.

(Le puede interesar: Así cayeron los dos narcos colombianos más buscados por España).

El expediente dice que se ubicaban a la salida de los aeropuertos o en reconocidos centros comerciales en donde los marcadores identificaban a sus víctimas y avisaban a sus cómplices que en motos y carros en el exterior del lugar esperaban la descripción de las personas que llevaba un reloj costoso. Luego de la labor de los marcadores entraban a actuar los ‘cogedores’ que con armas de fuego y traumáticas abordaban con violencia a las víctimas.

Facebook Twitter Linkedin

La Fiscsalía verifica la autenticidad de los relojes y las joyas encontradas durante los allanamientos. Foto: Fiscalía.

En la investigación se señala que llegaron a simular un accidente para detener el vehículo en el que viajaban sus víctimas y que tenían caletas en sus carros para esconder lo hurtado mientras los entregaban al encargado de vender los relojes o joyas en países como Estados Unidos, Brasil y Venezuela.



Con una fuente humana la Fiscalía logró establecer que la banda tenía como centro de reunión un apartamento en Bello (Antioquia) y una casa en Cali en donde se hicieron allanamientos.

(Le puede interesar: Insólito: en sus extensiones de cabello mujeres camuflaron dos kilos de cocaína).

En documentos del ente acusador se relacionan los hallazgos en esos sitios que fueron legalizados ante jueces de control de garantias: dos pistolas calibre nueve milímetros, un revolver calibre 32, una cadena y anillo dorado e incrustaciones de color blanco y un reloj marca Invicta.



En un vehículo se encontraron caletas en las que había dinero en efectivo, correspondiente a moneda de Colombia (seis millones de pesos en efectivo), además de divisas de países como Estados Unidos, Panamá, Costa Rica y Nicaragua, que habrían sido robados a extranjeros llegados al país.



Igualmente se hallaron tres cadenas de color dorado, seis anillos, dos pulseras, tres relojes marca Rolex y dos relojes Tag Heuer, Una pistola color negro marca Glock 17 y varios proveedores.



En otra casa que fue allanada por la Fiscalía se encontraron unas gafas Versace, un reloj Victorinox y un Rolex. Y a uno de los capturados que fue detenido en vía pública se le encontró en el bolsillo un reloj TAG Heuer.



Como parte de la investigación se analiza la autenticidad de esos elementos.

Además se siguen varios cabos sueltos pues para los investigadores hay otras personas de la banda que no han sido judicializadas y llamó la atención que en los allanamientos se encontraron recibos y factura de dos reconocidas joyerías de Cali, que ofrecen sus servicios por las redes sociales, y se verifica su relación con los integrantes de la organización ilegal.



Se busca establecer la ruta que seguían los elementos robados a los clientes en el exterior, que sabían que eran robados pues no contaban con los certificados de autenticidad que dan certeza de su origen.

Acordeonero fue víctima

Según la investigación una de las víctimas de la banda fue el acordeonero Camilo Mugno, dos veces Rey Vallenato registrado en el mes de julio en Barranquilla.



El hurto a Mugno se registró en el norte de la ciudad, cuando se movilizaba en su camioneta y fue abordado por sujetos que se movilizaban en una motocicleta, lo intimidaron con arma de fuego y le hurtaron varias pertenencias.

(Le puede interesar: 'No moleste más': El otro video viral en el que aparece la jueza Vivian Polanía).

“Le pegaron detrás a mi camioneta, en ese momento solo estaba el conductor de la moto, me pide que no llame al tránsito y me dice que no tiene cómo responderme, le dije que no se preocupara, cuando me iba a montar al carro aparece por el otro lado el compañero del motorizado, me encañona y me dice que no me mueva porque me pegaba un tiro”, dijo en su momento el artista a quien le robaron una cadena y un reloj.

Igualmente aparece en el expediente el robo a una pareja de Estados Unidos que llegó al país de luna de miel en julio. Ellos fueron seguidos desde el aeropuerto hasta un edificio del norte de la ciudad en donde hombres en moto los abordaron y les quitaron un costoso reloj.



En la reacción de los celadores de la zona resultó una persona herida.

Así mismo aparece el caso registrado a comienzos de octubre en el sector de Ciudad Jardín, al sur de Cali.



A un restaurante del Centro Comercial Las Velas llegaron varios hombres armados que encañonaron a los clientes del lugar y empezaron a requisar a cada uno de ellos. En un video de cám aras de seguridad de observa a los clientes de una mesa que estaban armados y que dispararon contra los atracadores originando una balecera que generó pánico en la zona.



A los capturados la Fiscalía les imputo los cargos de hurto calificado y agravado, uso de menores de la comisión de delitos, fabricación, tráfico y porte de armas de fuego, tráfico y porte de armas de fuego de uso privativo de uso restringido de la Fuerza Pública y concierto para delinquir agravado. Cargos que no fueron aceptados por los procesados.

@JusticiaET

justicia@eltiempo.com