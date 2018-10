Cae red de trata de personas que enviaba mujeres colombianas a Asia

A 30 años y nueve meses de prisión fue condenada por un juez del circuito especializado de Buga, Martha Lucrecia Hoyos, alias María, líder de una organización que reclutaba mujeres en el Valle del Cauca y las obligaba a prostituirse en países asiáticos.

La tolimense de 62 años deberá responder en Colombia por ser coautora en los delitos de trata de personas, tortura y concierto para delinquir.



Fue condenada en ausencia y sin ningún tipo de beneficio, por lo que el juez solicitó expedir circular roja para que alias María sea buscada a nivel internacional y dar con su captura, además pidió al Ministerio de Justicia pedir a Hoyos en extradición.



La organización que lideraba la mujer engañaba a mujeres entre los 18 y 25 años "especialmente residentes en municipios del departamento del Valle del Cauca", de escasos recursos para luego ser explotadas sexualmente.

"Las mujeres reclutadas terminaban en manos de redes de controladores de la organización criminal que las obliga a ejercer la prostitución, convirtiéndose en damas de compañía de los jefes de la mafia japonesa conocida como Yakuza, lo mismo que de empresarios extranjeros en Indonesia, Filipinas y Hong Kong", dijo la Fiscalía.



La banda les hacía promesas de trabajos en hoteles cinco estrellas y con altas remuneraciones en dólares.



El proceso en contra de Hoyos inició luego de que una de las víctimas, a quien obligaron a prostituirse en Indonesia, interpusiera una denuncia luego de fugarse de sus captores.



De acuerdo con el testimonio de la víctima, la mujer la obligó a inyectarse

‘biopolímeros’ en una clínica artesanal en Manila (Filipinas) para agrandar sus

senos y así obtener más dinero.



“Cuando llegué con María, al consultorio, dos personas me hicieron acostar en

una camilla, me hicieron quitar la blusa y el sostén y empezaron a llenar de un

aceite unas jeringas grandísimas (…) me tocó dejarme hacer eso, me amarraron

a la camilla y empezaron a inyectarme”, contó la mujer.



JUSTICIA