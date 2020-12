Capturan a 'las Eróticas', banda que extorsionó a más de 200 hombres

En una redada nacional contra la extorsión, la Policía y la Fiscalía capturaron a una banda de cinco mujeres, llamada 'las Eróticas', señaladas de extorsionar a 247 hombres.



Según la investigación, las mujeres ofrecían servicio sexuales por internet y lograban engañar a sus víctimas, quienes les terminaban enviando fotografías íntimas. Luego, les pedían el dinero a cambio de no publicar las imágenes en redes sociales con letreros que los señalaban de ser abusadores sexuales.

A cambio de no publicar las fotografías de las víctimas, las mujeres exigían pagos entre $100.000 hasta 20 millones de pesos.



El primer caso del que se tuvo conocimiento relacionado sucedió a comienzos de enero de este año en Nariño, a través de la denuncia de un hombre quien le contó a las autoridades que había ingresado a una página de internet en la que se ofrecían servicios sexuales, a través de damas de compañía, y al entablar una supuesta conversación con una mujer identificada como ‘Yuliana’, terminaron intercambiando fotografías de alto contenido íntimo.



Pero luego, el hombre observó que su foto había sido editada con un texto que decía: “violador de prostitutas, que las contrata y viola por no pagarles, si lo ven dar aviso a las autoridades”. La mujer le exigía consignar a través de una empresa de giros 100.000 pesos a cambio de no publicar en redes sociales las fotos con el anuncio.

(Lea también: Presos usaban 'duendes' para 'hacer brujería' desde las cárceles)

El hombre denunció y el Gaula de la Policía comenzó unas investigación que demostró que no era un hecho aislado, sino que con ese mismo modus operandi habían sido engañadas 247 víctimas a nivel nacional.



Luego, con labores de inteligencia, se identificó a las mujeres, quienes desde Bogotá habían creado toda una industria criminal, a través de perfiles falsos en páginas de internet con contenido de adultos, para lo cual realizaban llamadas amenazantes o mensajes vía celular a las potenciales víctimas.



En operaciones simultáneas, las 5 mujeres fueron capturadas en el sur de Bogotá, entre las detenidas está la encargada de realizar las labores de inteligencia de las potenciales víctimas y crear los perfiles falsos en las páginas de internet; la recolectora de información, y por último, las tres encargadas de la recolección del dinero a través de las empresas de giros.



Serán procesadas por extorsión y concierto para delinquir con fines de extorsión, y con su red criminal habrían logrado ganancias trimestrales de 200 millones de pesos, por lo que las autoridades proyectan que hasta la fecha lograron recaudar un aproximado de más de 800 millones.

En las 2 primeras semanas de diciembre fueron capturadas 305 personas y 18 más fueron notificadas en centros carcelarios. Las diligencias, en las que se incautaron estupefacientes, celulares, motos, armas y granadas; se cumplieron en 24 departamentos y en Bogotá, Cali y Medellín. pic.twitter.com/IrqtUwl8gO — Fiscalía Colombia (@FiscaliaCol) December 22, 2020

Casi 300 personas aseguradas

En esta redada nacional contra el crimen, además de la captura de 'las Eróticas', se hicieron operaciones en 24 departamentos y 3 ciudades capitales (Bogotá, Cali y Medellín) y en las mismas fueron incautados 23 kilogramos de estupefacientes, 193 celulares, 101 motocicletas, 19 armas de fuego y 4 granadas.



En la ofensiva los fiscales imputaron a 323 personas por secuestro y extorsión, y otros delitos que estarían relacionados con su actuar ilícito como concierto para delinquir, terrorismo; tráfico, fabricación o porte de estupefacientes; desplazamiento forzado; y fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas de fuego.



De los 305 capturados y judicializados, 279 recibieron medidas privativas de la libertad.

​

Además, en 141 allanamientos en todo el país se logró la desarticulación de otras estructuras criminales como ‘Los Pecosos’ (Cundinamarca), ‘Los Pacíficos’ (Huila), ‘Los del Clan’ (Caldas), ‘Los Memes’ (Quindío), ‘La 25’ (Valle), ‘La Comisión’ (Cauca), ‘Los Montañosos’ (Tumaco), ‘Los Pájaros’ (Medellín) y ‘Los Invisibles’ (Cesar).



En La Guajira y Magdalena se dio un golpe contra la estructura 'Los Pachenca', sindicada del cobro de extorsiones, homicidios selectivos, tráfico de estupefacientes y desplazamiento forzado. En total fueron 14 capturas y una imputación, y se pudo establecer que el dinero que recaudaba esta estructura mensualmente por extorsiones y diferentes delitos oscilaba en más de 134 millones de pesos.



Igualmente, las autoridades lograron afectar varias estructuras de disidencias y se capturó a alias Duvan, Ferney y El Viejo, integrantes de la comisión de finanzas del GAO-R 7 en Guaviare y quienes serían hombres de confianza del guerrillero 'Gentil Duarte'.

(Le recomendamos: En cautiverio fue asesinado militar secuestrado por 'Gentil Duarte')

También se hicieron dos operativos en Bogotá y Cúcuta contra el GAO-R 33, en las operaciones se capturó a 4 personas; en Arauca se capturó a 3 presuntos integrantes del GAO-R 10 y en Cauca se dio un golpe contra el GAO-R 6, logrando las capturas de 2 personas.



Por otro lado, en Bolívar se afectó la comisión Luis José Solano Sepúlveda del Eln, al capturar a alias "Andrés Felipe, segundo al mando, encargado de ordenar los cobros extorsivos a comerciantes, ganaderos y mineros de la región. En este operativo también cayeron sus hombres de confianza, Luis Noriega Baldovino, alias Bigotes y Luis Enrique Borres, alias Lucho.



Igualmente, en operativos conjuntos en Bogotá, Medellín y Villavicencio se desarticuló la estructura ‘Los Socios’, que se hacían pasar por un supuesto cabecilla del clan del golfo para citar a comerciantes, ganaderos y agricultores en Meta y pedirles una cuota mensual de 300.000 pesos por supuesta protección y dejarlos trabajar sin problema. Las víctimas que se negaban eran amenazadas con ser declaradas objetivo militar.

Reducción de delitos

Según informó la Policía, en lo que va del año, el secuestro presenta una disminución del 1 por ciento respecto de 2019, pues este año se han registrado 88 casos, 1 menos que en el mismo lapso del año pasado. El Gaula de la Policía Nacional ha realizado 14 rescates, ha desarticulado 23 organizaciones delincuenciales por este delito y ha materializado con 386 capturas.



La extorsión también presenta disminución, pues en 2020 se ha registrado la denuncia de 7.318 casos en el país, lo que significa una reducción del 9 por ciento frente a 2019, cuando se habían reportado 8.037 casos. Por este delito se han realizado este año 2.300 capturas y se han desarticulado 138 agrupaciones criminales.

Lea otras noticias de Justicia

-Corte se pronuncia en caso de policías implicados en banda de ladrones



-Unidad de Búsqueda recibió 9.058 solicitudes para ubicar desaparecidos



-Conozca las nuevas multas a motociclistas que no usen bien el casco

JUSTIICIA

En Twitter: @JusticiaET

justicia@eltiempo.com