Al menos en tres ocasiones, en las festividades de año nuevo, un hombre habría abusado sexualmente de una niña de ocho años en el cabildo indígena de Sabanas de la Negra, ubicado en Sampués (Sucre).



Para el 31 de diciembre pasado, fecha del suceso, el supuesto victimario habría llegado junto a su pareja sentimental a la casa de sus suegros y cuñados, donde vive la menor de edad. Así lo estableció de manera preliminar un equipo de investigadores de la Seccional de la Fiscalía General de la Nación en Sucre, dirigida por Fernando Salgado.



Los actos sexuales contra la niña se presentaron, al parecer, en el baño de la casa y tras ello pasaron varios días hasta que se conoció de la denuncia, la cual llevó a abrir una noticia criminal el pasado 23 de febrero.

Fernando Salgado, director de la Fiscalía en Sucre. Foto: Fiscalía

Fue así como los agentes se dieron cuenta de que el procesado, de 28 años de edad, era el cuñado de la menor, no vivía en el cabildo y solo había ido para pasar las festividades. Esa información la sumaron al relato que suministraron la víctima, quien recibió atención médica por esos mismos días, su mamá, su papá y dos profesores consultados por las autoridades.



Al otro día, el 24 de febrero, la Fiscalía obtuvo la orden de captura contra el sindicado por parte del Juzgado Promiscuo Municipal de Sampués, lo detuvieron a las 5:26 de la tarde, y posterior a eso obtuvieron su tarjeta decadactilar, su arraigo, un análisis criminal y sus antecedentes.



Finalmente, el 25 de febrero, se adelantaron las audiencias concentradas contra el hombre, las cuales le correspondieron al Juzgado Promiscuo Municipal de San Antonio de Palmito, ante el cual se legalizó la captura, se imputó el delito de actos sexuales con menor de 14 años, y se pidió la medida de aseguramiento en su contra, la cual fue concedida.



"Lo cogieron en el resguardo y fue capturado por la Fiscalía. Teniendo en cuenta la congestión que tenemos en las cárceles, fue enviado a una estación de Policía. Aquí hay mucho hacinamiento, en las URI también", le explicó el director Salgado a EL TIEMPO.



Ese operativo, en el cual no se publicaron los nombres de la menor para no exponerla, hace parte de la redada de capturas que entre la última semana de febrero y la primera de marzo adelantaron funcionarios del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) de la Fiscalía, con la ayuda de la Policía Nacional.

Uno de los hombres capturados en la redada en Sucre. Lo sindican de abuso a menor de edad. Foto: Fiscalía

El resultado de esas operaciones es de 29 personas capturadas en Sucre por presuntos abusos sexuales con menores que tienen entre 6 y 14 años. "La Seccional de Sucre de la Fiscalía ha hecho una ofensiva contra presuntos abusadores sexuales, lo cual permitió judicializar a 29 victimarios. Un caso habría ocurrido en un cabildo indígena, labores operativas del CTI de la Fiscalía permitieron asegurar a un grupo de hombres señalados de ser responsables de delitos sexuales, en los que las víctimas fueron menores de edad que oscilaban entre 6 y 14 años", detalló el director de la Seccional.



En diálogo con este medio, el fiscal Salgado habló sobre estos operativos para dar con el paradero de presuntos violadores.

¿Hay más casos como el de la menor indígena?

Sí, un hombre fue asegurado por presuntamente abusar de su sobrina política. Los hechos que originan la indagación se presentaron en el barrio El Cortijo, de Sincelejo, donde resultó como víctima una menor de edad. El agresor, al vivir en la misma casa y ser el esposo de su tía materna, presuntamente aprovechaba los momentos en que quedaban solos para cometer el hecho punible.



A su vez, un padrastro fue judicializado por el delito de acceso carnal abusivo con menor de 14 años debido a que la madre de la menor vio que su hija había tenido unos cambios de ánimo irregulares, al parecer, por un abuso ocurrido en La Mojana Sucreña, en el municipio de San Marcos.

¿Dónde se han presentado estos hechos?

Los funcionarios del CTI realizaron capturas en un trabajo articulado con la Policía Nacional en Sincelejo, San Marcos, Sampués, San Onofre y Corozal. Todos estos operativos fueron direccionados por el despacho del fiscal general, Francisco Barbosa Delgado.

¿Los 29 hombres harían parte de una misma red?

No, actuarían aislado, son casos por separado. No pertenecían a una red criminal.



En el caso del procesado por el supuesto abuso a la menor indígena, este no aceptó los cargos que le imputó un fiscal, por lo cual esperará su proceso en la estación de policía mientras se habilita un cupo en la cárcel de la capital.



