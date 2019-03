Abogado de Uribe lleva pelea con Coronell a justicia de EE. UU.

Con el argumento de que es residente en Estados Unidos y que sus columnas de opinión de los últimos años han sido escritas en ese país, incluso utilizando servidores norteamericanos, el abogado Diego Cadena busca poner al periodista Daniel Coronell a dar explicaciones ante la justicia federal.



Cadena es cercano al expresidente Álvaro Uribe y se ha movido por cárceles de Estados Unidos tratando de encontrar testimonios de ‘exparas’ extraditados sobre el supuesto complot judicial para enredar a Uribe en la Corte Suprema de Justicia.

De hecho, su nombre aparece mencionado varias veces en el expediente de la Corte contra el expresidente y senador del Centro Democrático por supuesta manipulación de testigos en contra del también senador Iván Cepeda.



En agosto, la Corte le pidió a la Fiscalía que investigue a Cadena por el mismo caso. Cadena, quien en el pasado fue defensor de capos como ‘Don Diego’ y ‘Diego Rastrojo’, sostiene que sus gestiones han sido transparentes.



Esta semana, el reconocido abogado del estado de Florida Bruce Rogow envió por correo certificado y por e-mail una carta dirigida a Coronell en la que sostiene que Diego Cadena ha sido “difamado” en varias de las columnas que el periodista ha publicado en la revista Semana, y que ese supuesto hecho es “procesable bajo las leyes de Florida”.

​

Según Rogow, dos columnas de Coronell en las que señala a Cadena de supuestamente presionar falsas declaraciones de Juan Carlos el ‘Tuso’ Sierra (capo colado en el proceso de las Auc) y de Germán Monsalve (testigo clave en el caso por paramilitarismo contra Santiago Uribe, hermano del expresidente) hacen parte de un “esfuerzo continuado para distorsionar la verdad y causar daño a la reputación de Diego Cadena”.

Y agrega: “Insinuar que un abogado busca torcer la verdad es manchar a un abogado leal a su profesión y sus obligaciones como ciudadano. Sus artículos, que maliciosamente denigran y desprecian a Diego Cadena y lo acusan de cometer actividades ilícitas, son difamatorias bajo las leyes de la Florida y dan pie a considerables daños monetarios”.



Lo que pretenden Cadena y su abogado en Estados Unidos es que Coronell –quien ha tenido ya varios episodios jurídicos con el expresidente Uribe y varios de sus alfiles– se retracte en su columna de Semana, so riesgo de “una demanda por difamación”.

Así como he resistido amenazas, campañas de desprestigio y persecuciones económicas en Colombia, esto también lo voy a resistir FACEBOOK

TWITTER

“Deberá informar a los lectores que usted se retracta y retira las acusaciones, afirmaciones y todo tipo de declaraciones e inferencias que sugieren que Diego Cadena ha incurrido en instigación a testificar en falso, o intento de instigación a testificar en falso”, dice la carta, considerada un paso previo a una eventual demanda.



EL TIEMPO habló con Coronell, quien aseguró que esta es una acción sin fundamento para silenciarlo. “Yo no he calumniado a Diego Cadena ni a Abelardo de la Espriella (...) Así como he resistido amenazas, campañas de desprestigio y persecuciones económicas en Colombia, esto también lo voy a resistir”.

El periodista y columnista Daniel Coronell. Foto: Claudia Rubio / EL TIEMPO



Y añadió: “Esto lo hacen para silenciarme, vamos a ver si lo logran”.

Por su lado, el expresidente Álvaro Uribe se refirió así al tema en su cuenta de Twiter:

"El prestigioso abogado Bruce S. Rogow ha iniciado acciones judiciales en Estados Unidos por difamación contra Daniel Coronell por las malintencionadas acusaciones contra mi abogado Diego Cadena".

Acciones en USA contra Daniel Coronell

El prestigioso abogado Bruce S. Rogow ha iniciado acciones judiciales en Estados Unidos por difamación contra Daniel Coronell por las malintencionadas acusaciones contra mi abogado Diego Cadena — Álvaro Uribe Vélez (@AlvaroUribeVel) 27 de marzo de 2019

JUSTICIA