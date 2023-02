Luz Ángela Bahamón Florez, directora de la delegada para las Finanzas Criminales de la Fiscalía, informó este viernes que fue capturado Jhonni José Pérez, hombre que llevaba 100.000 dólares en efectivo dentro de una bolsa de papel.



(Puede ver: Así cayó exreina del Carnaval de Negros y Blancos acusada de robo de billetera)

La funcionaria detalló que la detención de esta persona se dio in fragranti cuando se movía entre la vía que conduce desde Barranquilla (Atlántico) a Cartagena (Bolívar).



Una vez agentes de la Policía Nacional pararon a Jhonni José Pérez y se percataron de que llevaba la plata en una bolsa, le preguntaron por el origen de esa suma, interrogante al que no pudo dar una justificación sólida.



(Le dejamos: Exfiscal Ana Catalina Noguera: juez la envió a la cárcel tras aceptar delitos)



Incluso, no presentó documentos ni soportes bancarios que le permitieran indicar el origen del casi medio billón de pesos colombianos. Por eso fue judicializado por integrantes de la Dirección Especializada contra el Lavado de Activos y la Seccional Atlántico del ente acusador.



Según relató la fiscal Bahamón, el hombre fue presentado ante un juez de control de garantías y en una audiencia de imputación de cargos, el procesado no aceptó el delito de lavado de activos.



Tras la solicitud de la Fiscalía de que Pérez siga vinculado al caso desde una cárcel, el juez aceptó dicha idea y determinó la medida de aseguramiento privativa de la libertad en un establecimiento carcelario.



Carlos López

En Twitter: @CarlosL49

justicia@eltiempo.com

