Las bandas criminales emergentes, otro gran reto para la seguridad de Colombia

Un juez de control de garantías de Cali acaba de enviar a la cárcel a Mauricio Marín Silva, alias Nacho, señalado de ser uno de los jefes de la temida banda ‘la Inmaculada’ y hermano de Andrés Felipe Marín Silva, alias Pipe Tuluá, quien desde la cárcel estaría al mando de la red criminal que desde hace dos décadas hace presencia en el municipio de Tuluá y sus alrededores.



‘Nacho’, uno de los jefes de la organización criminal que viene retando al Estado al perpetrar delitos ordenados incluso desde la cárcel, es señalado de ejercer un control territorial en sectores del municipio conocidos como 7 Canchas, Villa Liliana, La 25, Diablos Rojos y Transversal 12, donde, de acuerdo con la Fiscalía, manejaba el negocio del microtráfico.

La violencia generada por esa banda es tan grave que ha obligado a hacer tomas del municipio por parte de la policía y consejos de seguridad como el del viernes, encabezado por el ministro de Defensa, Iván Velásquez, y la gobernadora del Valle, Dilian Francisca Toro.



Velásquez señaló que las labores de las autoridades para golpear a la red y dificultar las comunicaciones de sus integrantes en la cárcel han empezado a dar resultados, como la reducción de homicidios en un 15 por ciento y de las extorsiones en un 10 por ciento.



No obstante esa leve mejoría, no cesa la preocupación en Tuluá y otros municipios del país por la presión que ejercen esas redes criminales, que para el Estado son de tercer nivel, pero que terminan afectando la seguridad de las comunidades en sus zonas de injerencia.



Aunque los grupos armados ilegales más grandes que hay en el país son el Eln, las disidencias y el ‘clan del Golfo’, en torno a esas redes criminales se mueven otras organizaciones que pueden tener entre 30 y 50 hombres que mandan en sitios puntuales y tienen alianzas o disputas por el territorio y las rentas ilegales con las más poderosas.

Operativos de controles siguen en Tuluá. Foto: Santiago Saldarriaga / EL TIEMPO

En municipios del Atlántico, Magdalena y La Guajira está la banda ‘los Costeños’; en Risaralda, Quindío y el Valle hacen presencia ‘los Flacos’, y en Cúcuta, los ‘AK-47’ y ‘los Porras’. Y, a nivel nacional, se ha venido extendiendo el ya conocido ‘Tren de Aragua’.

A nivel de grupos delictivos organizados (GDO) aparecen, en documentos oficiales, por ejemplo, ‘los Chatas’, ‘la Terraza’, ‘la Unión’, ‘los Triana’, ‘el Mesa’ y ‘la Sierra’. En total, unos 12 GDO harían presencia en 82 municipios de 10 departamentos y tendrían unos 1.700 integrantes.



Esos grupos terminan coincidiendo en aspectos como el reciclaje de integrantes de organizaciones como las Auc, los cambios de ‘razón social’ a medida que las disputas llevan a divisiones y el control que ejercen algunos de sus jefes desde la cárcel. Aunque esas redes no solo se dedican a la extorsión, sino que también explotan el negocio de la droga, sus relaciones con grandes traficantes no han llegado a ponerlos en riesgo de extradiciones.

Alias Pipe Tuluá, jefe de 'la Inmaculada' Foto: Fiscalía



Bogotá no se escapa de la presencia de esas redes y, de acuerdo con un informe de la Línea de Convivencia y Seguridad Ciudadana de la Fundación Paz y Reconciliación (Pares), en la ciudad hay 50 organizaciones criminales entre las que está ‘los Hestias’, que serían responsables de homicidios selectivos, amenazas y extorsiones en las localidades de Kennedy y Rafael Uribe Uribe.



Estas bandas no son un reto menor si se tiene en cuenta la grave afectación a las comunidades, el aumento de la sensación de inseguridad que generan en el país y las posibilidades de que intenten aumentar su poder con miras a explorar beneficios en el marco de la ‘paz total’ promovida por el presidente Gustavo Petro.



Pese a eso, Jorge Restrepo, director del Centro de Recursos para el Análisis de Conflictos (Cerac), consideró que en la actualidad no hay un estudio que relacione el accionar de organizaciones delincuenciales y los procesos que el Gobierno adelanta con grupos armados.



“Lo que ocurre en Tuluá, por ejemplo, pudo haber sido una reacción del traslado de su líder a una cárcel de mayor seguridad, no necesariamente tiene que ver con la ‘paz total’ o con que haya un proceso”, dijo Restrepo.



Destacó que sí hay “más violencia homicida, extorsiones y secuestros”, y la causa de este incremento puede obedecer a muchos factores.



El exsecretario de Seguridad de Bogotá Daniel Mejía señaló que de forma paralela se deben poner en marcha varias acciones, entre ellas, que el Gobierno defina con total claridad con quién se puede negociar, al considerar que hay muchas estructuras criminales vinculadas al narcotráfico, minería ilegal y extorsión que tienen expectativas.



Asimismo, el académico indicó que ese escenario envía una señal a la Fuerza Pública de no saber a quién combatir: “El Gobierno debe aclarar jurídicamente cuáles son los grupos con los que va a negociar y con cuales va a buscar su sometimiento”.

El Gobierno debe aclarar jurídicamente cuáles son los grupos con los que va a negociar y con cuales va a buscar su sometimiento: Daniel Mejía

TWITTER

La otra salida que propone Mejía es trabajar de manera articulada con la Fiscalía, y lanzar una política clara de investigación criminal que permita desarticular estas estructuras. “Capturar a los cabecillas, pero también desarticular a las bandas financieramente, eso ayudaría en la tarea de dar luces para salir de esta situación”.



Valentina Díaz Moya, directora del Grupo de Prisiones de la Universidad de los Andes, señaló que ya es conocido el control que mantienen algunos jefes de esas bandas desde la cárcel “por distintas realidades propias del sistema, y aunque esta condición de privados de la libertad limita la comisión de algunos delitos, las condiciones de los establecimientos penitenciarios pueden facilitar el desarrollo de conductas criminales como la extorsión”.



Para la experta, parte de la solución pasa por revisar la actual política criminal, que, a su criterio, tiene que evaluar el funcionamiento y las dinámicas de poder propias de las cárceles. “Hay un tema de ‘paz total’ que se puede revisar en términos de negociaciones o acuerdos para posibles sometimientos, por ejemplo, pero si uno deja por fuera una de las aristas del problema (influencia de personas desde las cárceles para los bandas criminales), es casi imposible que todo llegue a buen término”.

Fuerza Pública en Tuluá, Valle del Cauca, patrulla las calles para contrarrestar acciones de 'la Inmaculada'. Foto: Santiago Saldarriaga.EL TIEMPO

Frente a esa materia, Luis Felipe Vega, profesor de la Facultad de Ciencias Políticas de la Universidad Javeriana y experto en temas de grupos armados, considera que los líderes de organizaciones armadas, desde las cárceles, han ejercido presiones hacia sus grupos para que estos a su vez presionen al Gobierno con el propósito de facilitar las negociaciones.



“Dentro de ese desorden se equipara a los grupos armados organizados con los grupos delincuenciales organizados y eso hace, por ejemplo, que el ‘clan del Golfo’ tenga una presunción de control social que termine siendo equiparado con un control con efectos políticos. Eso lo vemos más claro con ‘la Inmaculada’, que busca manejar un discurso de interés sociopolítico”, manifestó el experto.



Estos vacíos hacen, según el académico, que los grupos vayan posicionándose como más les interesa. “El Gobierno, ante un escenario de negociación, ha estado en una condición de desventaja, pues solo ha cedido para tratar de evitar incremento de violencia, pero su efecto ha sido el contrario”.



Otro de los aspectos que considera el académico han incidido en el incremento del poder de los grupos organizados está relacionado con “el vacío” o la falta de presencia de la Fuerza Pública en los territorios. “Institucionalmente, no hay capacidad de reacción ante los criminales, el problema de la negociación es un problema serio, porque es lo único que le queda al Estado”.

Hay que romper con la deserción social que estos grupos han logrado en zonas urbanas (...)el horizonte está encaminado en contener a estos grupos para impedir que aumenten su capacidad: Jorge Mantilla

TWITTER

Jorge Mantilla, experto en política criminal, consideró que el momento del Gobierno para echar a andar una política de paz con estas estructuras ya pasó. “No hay un marco jurídico y los acercamientos que se están dando en las ciudades no tienen un piso jurídico”, dijo Mantilla tras señalar que se requiere el diseño de intervenciones territoriales en las zonas donde estos grupos se han enquistado.



“No es importante golpear a los cabecillas, sino que hay que romper con la deserción social que estos grupos han logrado en zonas urbanas (...) el horizonte está encaminado en contener a estos grupos y organizaciones para impedir que aumenten su capacidad de fuego y consolidación en los territorios”, dijo el experto.



Debilitar el accionar de los grupos delincuenciales también pasa por entender las dinámicas del conflicto, aseguró Elizabeth Dickinson, analista sénior para Colombia de International Crisis Group. Para la experta, la Fuerza Pública debe fortalecer las tareas de investigación para detectar los nexos entre las bandas urbanas y los grupos rurales. “Eso permitirá desarticular las redes y debilitar las dinámicas de conflictos que se dan en los territorios”, expresó Dickinson.



Fuerza Pública en Tuluá, Valle del Cauca, patrulla las calles para contrarrestar acciones de 'la Inmaculada'. Foto: Santiago Saldarriaga.EL TIEMPO

La Fiscalía señaló que las regiones enfrentan fenómenos de criminalidad organizada de muy distinta naturaleza, con estructuras jerárquicas, redes criminales, tercerización de funciones, actores dinamizadores o articuladores, enfrentamientos y un sinfín de interacciones dentro de un sistema complejo de alcance nacional y muchas veces transnacional. Diferentes manifestaciones del crimen organizado pueden además ejercer cierto tipo de control territorial y están vinculados a múltiples mercados ilícitos.La entidad añadió que vienen aplicando una serie de medidas para enfrentar esa delincuencia que ya ha dado sus primeros resultados con las capturas de líderes de esas estructuras.

Nueva fase contra la extorsión en cárceles

Operativo desplegado contra la extorsión carcelaria. Foto: Inpec

En siete prisiones del país se concentra el plan para atacar la extorsión carcelaria que apunta a 31 hombres sindicados y condenados por integrar bandas criminales que delinquen en distintas regiones, quienes cada 20 días son trasladados por la guardia del Inpec bajo estrictos protocolos de seguridad.



Sin embargo, ante recientes hechos violentos contra la guardia, incluso por las amenazas al director del Inpec, coronel Daniel Gutiérrez –que sumaron a la hora de declarar la emergencia carcelaria–, las autoridades penitenciarias van a incrementar las medidas contra los dinamizadores de la violencia en centros de reclusión. En el marco de la segunda fase del plan Dominó se van a seleccionar entre tres y cuatro cárceles de máxima seguridad para atomizar a los ocho presos más peligrosos que han seguido extorsionando desde prisiones.



Esa estrategia, que se dará a conocer en los próximos días, incluirá modificaciones en patios y más aislamientos, con la idea de que los presos no tengan momentos para intimidar a la guardia y estén alejados de elementos que generen amenazas por fuera de la cárcel. Esas medidas se sumarán a las requisas que se han estado adelantando contra personas como alias Negro Ober, de los ‘Rastrojos Costeños’; alias Pipe Tuluá, de ‘la Inmaculada’; Digno Palomino, de ‘los Pepes’, y alias Castor, de ‘los Costeños’, a quienes el Gaula les ha estado requisando las celdas semanalmente para frenar sus actividades delincuenciales.



El último que se sumó a la lista de la operación Dominó es alias Satanás, presunto integrante del ‘Tren de Aragua’ que hace unos días amenazó con matar a varias personas. Él fue el número 31 en ser reseñado como dinamizador de la violencia en cárceles, por lo que ahora el Gaula y el Inpec deberán definir los nombres de los nueve restantes para completar los 40 nombres que dijeron que iban a incluir en el plan.

justicia@eltiempo.com

En X: @JusticiaET