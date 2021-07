¿Qué hay detrás del mayor aumento en homicidios de los últimos años?

El inicio del 2021 registra la cifra más alta de homicidios de los últimos cuatro años en Colombia: 4.986 entre enero y mayo, de acuerdo con el Instituto Nacional de Medicina Legal.



Esto representa un incremento del 27 por ciento con respecto al año pasado, cuando hubo 3.920 casos en esos mismos cinco meses, de los cuales los dos últimos (abril y mayo) estuvieron marcados por la cuarentena más estricta que ha decretado el Gobierno para hacerle frente a la pandemia por covid-19.



En cuanto a suicidios también se registró un incremento, al pasar de 917 casos entre enero y mayo del 2020 a 1.051 este año, lo que representa un 14,6 por ciento más.

Hubo un aumento del 27 % en los homicidios entre 2020 y 2021. Foto: Infografía EL TIEMPO, con información de Medicina Legal.

Pese a esa subida considerable en las violencias fatales, en las no fatales hubo una disminución, sin que esto le reste gravedad al panorama que aún vive el país.



Por ejemplo, mientras que en ese lapso del año pasado hubo 14.098 víctimas de violencia de pareja, este año fueron 12.087.



En cuanto a violencia interpersonal, Colombia pasó de 27.523 afectados en 2020 a 23.515 en 2021. Asimismo, las víctimas de violencia intrafamiliar se redujeron de 7.387 a 6.471 en los cinco primeros meses.



Sin embargo, la violencia sexual tuvo un aumento del 6 por ciento: mientras que el año pasado hubo 7.544 víctimas en ese periodo, este se registraron 7.991 (de las cuales 6.945 fueron mujeres y 1.046, hombres).

Las posibles causas del aumento

La paulatina reapertura tras las cuarentenas, que implica que la gente vuelva a la calle, hace que el aumento delictivo sea mayor y suban las disputas FACEBOOK

Para el catedrático de la Universidad Javeriana y experto en seguridad Henry Cancelado, el notable incremento en el número de homicidios era previsible.



“La paulatina reapertura tras las cuarentenas, que implica que la gente vuelva a la calle, hace que el aumento delictivo sea mayor y suban las disputas urbanas de bandas, especialmente en la cadena de valor del microtráfico y el narcotráfico”, asegura.



En esa misma línea, Isaac Morales, coordinador de la línea de seguridad ciudadana de la Fundación Paz y Reconciliación (Pares), sostiene que es difícil comparar 2021 con 2020, debido a las medidas de aislamiento para combatir el covid-19, que implicaron una reducción significativa en algunos hechos de violencia.

En efecto, en contraste con los primeros cinco meses de 2019 –cuando no había pandemia–, año en que se registraron 4.658 homicidios, el aumento de 2021 es del 7 por ciento. De igual forma, respecto de 2018, cuando hubo 4.665 asesinatos, el incremento es del 6.8 por ciento.



No obstante, para el profesor de la Universidad Nacional Fabio Zambrano, existen otros factores que, aunque no marcan una relación causal directa, sí influyen en el aumento de asesinatos en el país.



“Fenómenos como la proliferación de armas de fuego, el incremento de las hectáreas de coca cultivadas en el país y del narcotráfico, el deterioro de la relación institucional de la Policía y la sociedad o, incluso, el aumento del consumo de drogas en el mundo, crean contextos que tienen relación con el aumento de homicidios en países como el nuestro”, dice Zambrano.

Radiografía del homicidio en el país

El 92,7 por ciento de las 4.986 personas asesinadas entre enero y mayo de 2021 eran de sexo masculino, mientras que 363 –el 7,3 por ciento– lo eran de sexo femenino. Es decir, en comparación con 2020, hubo un aumento de 1.018 hombres y 114 mujeres víctimas de homicidio.

Mayo fue el mes más violento de 2021, entre los cinco analizados. Foto: Infografía EL TIEMPO, con información de Medicina Legal.

En las 32 capitales del país se concentra el 40 por ciento del total de asesinatos. Las ciudades con más casos fueron Cali (451), Bogotá (425), Medellín (160), Barranquilla (139) y Cartagena (94).



Uno de los principales retos del país sigue siendo establecer las circunstancias en las que asesinan a estas personas, pues esta información se desconoce en el 75,8 por ciento de los casos ocurridos en los cinco primeros meses de 2021.



En cuanto a las causas esclarecidas, la principal es la violencia interpersonal, con 799 casos, seguida de la sociopolítica (169), la económica (118), y finalmente, la violencia intrafamiliar (92).

El informe de Medicina Legal señala que el mayor número de las personas que perdieron la vida de forma violenta tenían entre 29 y 59 años (2.440), seguido por ciudadanos de entre 18 y 28 años (2.108).



De los casos reportados, 215 personas tenían más de 60 años; 194, entre 12 y 17 años; 19, entre 0 y 5 años. El rango etario con menos homicidios está entre los 6 y los 11 años, con 10 casos.



En cuanto a los factores de vulnerabilidad asociados a las muertes violentas, la entidad encontró que las personas pertenecientes a comunidades étnicas (indígenas o afro) corren mayor riesgo: 239 fueron asesinadas en ese lapso del 2021, 178 más que el año pasado.



Les siguen quienes son adictos a drogas naturales o sintéticas, con 227 casos en 2021; los campesinos, con 130 homicidios; los habitantes de calle, con 87; las víctimas de desplazamiento, con 62; los exconvictos, con 23, y las personas de la comunidad LGBTIQ, con 22.



No obstante, según los registros de Medicina Legal, en el 60,7 por ciento de los homicidios (3.029 de los 4.986) no fueron identificados estos factores.

En promedio, siete personas se quitan la vida en el país cada día

De acuerdo con el informe de Medicina Legal, en los primeros cinco meses de este año, 1.051 personas se han quitado la vida, lo que se traduce en un incremento del 14,6 por ciento al comparar igual periodo en 2020, cuando se registraron 917 suicidios.



Los hombres son los que más recurren a esta forma de morir. Entre enero y mayo del 2021 se han reportado 856 muertes de ellos.



Por edades, los hombres adultos entre los 29 y 59 años reportan mayor número de suicidios, 373 casos, frente a 66 de mujeres en este rango de edad.

Le siguen los hombres jóvenes, entre los 18 y 28 años, con 250 reportes de suicidio, frente a 63 casos de mujeres. Los adolescentes, hombres, entre 12 y 17 años, registran 64 suicidios frente a 42 de mujeres.



Caso contrario se reporta en la primera infancia. Niñas entre los 6 y 11 años son las que más se quitan la vida. Entre enero y mayo se han reportado 6 casos, frente al suicidio de un niño.



Finalmente, 168 adultos mayores de 60 años, hombres, se han quitado la vida este año, frente a 18 suicidios de mujeres en ese mismo rango de edad.



En Bogotá, reporta Medicina Legal, los suicidios se incrementaron en un 11 por ciento, al pasar de 120, en 2020, a 132 este año.



Aunque Antioquia registró una reducción de homicidios, sigue como el departamento donde más casos se reportan. El año pasado fueron 164 hechos, este año van 145.



De acuerdo con el informe, las enfermedades mentales o físicas son las que más inciden en los casos de suicidio. Este año, por esa causa se han quitado la vida 163 personas, el año pasado lo hicieron 128.



Otra de las causales que inciden son los conflictos de pareja, este año se han quitado la vida por esa causa 99 personas; de ellas, 79 hombres. El año pasado se suicidaron por esta causa 117 personas. Le sigue el “desamor”, con 67 casos este año, contra 41 reportados en 2020.



Y por problemas económicos este año se han quitado la vida 60 personas; de ellos, 53 son hombres. El año pasado por este factor se suicidaron 48 personas. Este año se han quitado la vida tres integrantes de la comunidad LGTBI, en 2020 no se tuvieron registros.



Más del 90 por ciento de los suicidios se registran en zonas urbanas.

Los casos de violencia sexual se incrementaron

En el informe de Medicina Legal sobresale el incremento de la violencia sexual –comparando de enero a mayo– en un 6 por ciento, al pasar de 7.544 denuncias en 2020 a 7.991 este año.



Las mujeres son las más afectadas con este tipo de violencia: este año se han reportado 6.945 casos, frente a 1.046 reportados por hombres.

Las mujeres han exigido que respeten y garanticen sus derechos. Foto: Juan Pablo Rueda. El Tiempo

El mayor número de víctimas se registra en adolescentes entre los 12 y 17 años, con 3.250 casos. El año pasado en ese mismo rango hubo 2.808 casos. Niñas entre los 6 y 11 años son el segundo grupo con mayor incidencia en materia de violencia sexual. Este año se han reportado 1.746 denuncias, en 2020 fueron 1.823.



Un dato alarmante del informe de Medicina Legal es que 724 niñas, de la primera infancia, entre un mes de nacidas y los cinco años, han sido violentadas sexualmente este año. El año pasado fueron 791.



En Bogotá, en 2021, se han registrado 1.532 casos de abuso sexual; de ellos, 1.335 mujeres han sido las víctimas.



Las mujeres de la comunidad LGBTIQ reportan un incremento importante en los casos de violencia sexual al pasar de 6 en 2020 a 90 este año.



De igual forma, se establece que 337 mujeres en calidad de desplazadas han sufrido de abuso sexual, frente a 46 casos reportados en 2020.



A la vez se documenta que 11 niñas o adolescentes se presume que han sido explotadas sexualmente.



Y se indica que 131 mujeres han sido víctimas de violencia sexual en medio de problemas de violencia intrafamiliar.

