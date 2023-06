Aunque cumplía 30 años de condena por el homicidio, el 28 de agosto de 2012, de Yandra Cecilia Brito Carrillo, el Tribunal Superior de Bogotá redujo la condena a Marcos de Jesús Figueroa García, conocido como ‘Marquitos’ Figueroa.



Es de recordar que Figueroa fue condenado el 25 de abril de 2022, por el Juzgado 1° Primero Penal del Circuito Especializado de Bogotá, por haber estado involucrado en la muerte de Yandra Cecilia Brito, pues lideraba una banda delincuencial dedicada al sicariato y dio la orden de ejecutar el crimen.

Esta es la fotografía más reciente que se conoce de ‘Marquitos’ Figueroa. Foto: Archivo Particular

En ese momento, el juzgado de primera instancia consideró una pena por homicidio agravado de 450 meses de prisión, por el delito de concierto para delinquir agravado se la aumentó 3 años y por el delito de porte de armas de fuego se la incrementó 2 años más, para un total de 510 meses de prisión (42 años y medio).



Pero esa pena de 510 meses nunca se le aplicó al hombre porque cuando en 2015, cuando el Tribunal Federal de Brasil accedió al pedido de extradición del procesado, dispuso que él no podía ser condenado a una pena superior de 30 años, en cumplimiento de los establecido en el art. 75 del Código Penal Brasilero. En ese sentido, la condena en Colombia contra ‘Marquitos’ fue de 30 años de prisión y 14.287,5 salarios mínimos mensuales legales vigentes.



¿Por qué le rebajaron ahora la pena? La defensa de Figueroa García le insistió al Tribunal Superior de Bogotá para que absolviera a su cliente, considerando que la Fiscalía incumplió con las condiciones para que él fuera extraditado de Brasil a Colombia porque formuló acusación por hechos que no hicieron parte del trámite de extradición y porque, según él, no estaba probada su relación con el crimen.



Tras analizar el caso, el Tribunal Superior de Bogotá consideró que las pruebas en el proceso demostraron, más allá de duda razonable, que ‘Marquitos’ Figueroa lideró una organización delincuencial que ejercía una fuerte influencia en La Guajira, Cesar y Magdalena y se enfocaba, entre otros, en cometer homicidios como el de Yandra Cecilia Brito Carrillo. Por eso, confirmó la sentencia condenatoria.



Sin embargo, el Tribunal sostuvo que a los 30 años de condena que en principio le impuso un juez se les deben descontar los 2 años que él sumó por el delito el delito de tráfico, porte o tenencia de armas de fuego, “toda vez que, antes que arribara el asunto al Tribunal, la acción penal por este delito prescribió”.



Así pues, por haber prescrito ese delito, para el Tribunal la pena de Figueroa debía ser dos años inferior, y fijó en 28 años la condena contra el hombre, manteniendo la multa de 14.287,5 salarios mínimos mensuales legales vigentes.

