Sigue cayendo porcentaje de los juicios ganados por la Fiscalía

En los últimos ocho años, la Fiscalía viene bajando las cifras de casos ganados en juicio, es decir, en los que al término de las investigaciones se encontraron evidencias de que se cometieron delitos.



Así se evidencia en un informe de la Corporación Excelencia en la Justicia (CEJ), elaborado a partir de cifras del ente investigador, en el que se observa que de los 18.975 casos que el año pasado llegaron a juicio en el sistema penal acusatorio, 10.048 resultaron en absoluciones y 8.927, en condenas.

Esto significa que en el 53 por ciento de los casos el ente acusador no logró demostrar su hipótesis de responsabilidad de los acusados.

Según las mismas cifras de la CEJ, en el año 2011 y el 2012 el nivel de condenas en juicios llegó al 64 por ciento, y desde entonces la estadística mantiene una tendencia a la baja. En 2015, el número de pleitos ganados en juicio ya había caído al 54 por ciento, en 2016 fue del 51 por ciento y en el 2017 se estableció en el 49 por ciento el número de casos en los que se logró un fallo de sentencia condenatoria del procesado.



Si bien la diferencia actual entre absoluciones y condenas no es tan alta, para la CEJ es preocupante el ritmo con el que han crecido las absoluciones.

Analistas consideran que el creciente número de absoluciones no necesariamente significa impunidad, al argumentar que debe haber garantías de que no se condene a alguien que sea inocente.



Abogados consultados afirmaron que hay varias razones por las que se estaría dando este fenómeno. Habría falta de preparación o de recursos para llegar a los juicios y un aumento en la especialización para la búsqueda de salidas negociadas a los procesos.

En efecto, de acuerdo con datos de la Fiscalía que recoge el informe, el año pasado, de las 54.824 condenas que hubo, el 46 por ciento (30.183) se lograron gracias a preacuerdos o negociaciones, mientras que el 14 por ciento (8.927) se lograron en juicios.



“En muchos casos, los fiscales llegan a juicio y no tienen las pruebas suficientes, y la consecuencia lógica es que pierden los juicios”, dijo Juan David Bazzani, abogado experto en derecho penal y exasesor de la Fiscalía.

"En muchos casos, los fiscales llegan a juicio y no tienen las pruebas suficientes, y la consecuencia lógica es que pierden los juicios"

Añadió que el sistema penal acusatorio se ha convertido "en un sistema de beneficios, donde la gente acepta unos cargos y le dan una pena más bajita", por lo que no son tantos los fiscales que finalmente llegan a la etapa de juicio.



“Nos hemos vuelto expertos en negociar, pero hemos debilitado nuestras capacidades de litigio”, dijo Bazzani, quien advirtió que la regulación ha venido cambiando y ha empezado a poner nuevos requisitos para quienes quieran negociar, como por ejemplo la garantía de devolver lo apropiado ilegalmente en casos de corrupción.



El abogado penalista Alejandro Sánchez Cerón consideró que el problema no necesariamente es que los fiscales se hayan acostumbrado a negociar y no a llegar a juicio.



“No creo que sea un tema de descuido, a veces es un tema de cobertura. Un juicio, por pequeño que sea, es muy exigente, implica preparar testigos, pruebas documentales, llevar a la gente (...). El caso más pequeño llevado a juicio es complejo, y la cantidad de casos que tiene cada fiscal hace que su labor no sea sencilla”, consideró.

"No tenemos los recursos suficientes para procesar todo en juicio, la solución más lógica es incentivar salidas alternativas con estímulos como descuentos punitivos"

Igualmente señaló que uno de los principales objetivos cuando se creó el sistema penal acusatorio era lograr salidas anticipadas, mediante aceptaciones o preacuerdos, para descongestionar el sistema judicial, y que esto se ha logrado lentamente, aunque ha afectado las prioridades de los fiscales.



“No tenemos los recursos suficientes para procesar todo en juicio, la solución más lógica es incentivar salidas alternativas con estímulos como descuentos punitivos”, señaló, y recalcó que llevar todo a juicio haría que se atrofiara el sistema.



Por último, el abogado señaló que también hay garantías que deben seguirse respecto de los procesos, “los casos requieren unos mínimos probatorios, que vayan los testigos, interrogatorios, a los procesados se les deben dar garantías”.



Este diario consultó a la Fiscalía, y fuentes del ente acusador afirmaron que el tema de la preparación de los fiscales y los resultados en los juicios es una preocupación de la entidad y que, de hecho, se ha manejado en varios comités ejecutivos del ente acusador. Además, agregaron que constantemente se realizan jornadas de capacitación de los fiscales a nivel nacional en las normas y procesos que deben enfrentar en su labor diaria.



La pérdida de procesos en juicio también incrementa los riesgos de demanda contra el Estado en casos en los que la misma justicia considera que hubo negligencia en las decisiones de los investigadores que llevaron a que los procesados estuvieran privados de su libertad injustificadamente.



Frente a qué se podría hacer para disminuir la cantidad de juicios que se pierden, Bazzani consideró que debe haber una mejor preparación de los fiscales, no solo académica, sino en experiencia. Es decir que los fiscales más nuevos puedan acompañar más procesos y ganar experiencia viendo cómo se litiga antes de tener que llevar ellos solos un proceso.



Asimismo, señaló que se tendrían que fortalecer los requisitos para seleccionar fiscales y garantizar que al ente acusador lleguen personas con todas las habilidades y competencias.

