Atracan en Cartagena a Bam Margera, integrante de la serie Jackass

Después de pasar unos días en Cali, el actor, skater profesional y especialista en cine, Brandon Cole Margera, conocido como Bam Margera llegó a Cartagena este domingo, donde según contó a través de un video fue atracado.

El integrante de la serie de televisión Jackass, transmita por el canal MTV, publicó un video en su Instagram contando la mala experiencia que vivió apenas llegó a la ciudad.



"Acabo de llegar a Cartagena solo. Tomé un taxi desde el aeropuerto hasta acá. Ellos no hablaban inglés y yo no hablo español. Entonces hicieron la traducción con su celular y me mostraron la frase que decía -vacía tu billetera- mientras me mostraron un arma. Entonces lo hice y me dejaron ir. Esto fue raro. Bienvenido a Colombia".

Robbed Una publicación compartida de Bam Margera (@bam__margera) el 19 Ago, 2018 a las 8:13 PDT

Según indicó los atracadores se habrían llevado 500 dólares.



Margera había dicho, también en sus redes, que viajaría a Colombia para participar en un evento.



En su Instagram publicó algunos videos y fotos de su visita al país.





