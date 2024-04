Atención: Policía descarta, por ahora, la extradición de Timothy Livingston por explotación sexual de dos niñas en Medellín

En medio de una rueda de prensa, el coronel Edwin Masleider Urrego Pedraza, director de Investigación Criminal e Interpol (Dijín), descartó en la tarde de este lunes 15 de abril que la pronta extradición de Timothy Livingston, por explotación sexual de dos niñas en Medellín.

De acuerdo con el oficial, la institución se encuentra en unos acercamientos con Estados Unidos y con algunos grupos interagenciales para mirar la ruta para activar el mecanismo.

Sin embargo detalló que en la actualidad “no existe un convenio para extraditar ciudadanos norteamericanos a Colombia”, dijo el director de la Dijín.

De acuerdo con la Cancillería, entre Colombia y los Estados Unidos de América se encuentra vigente el ‘Tratado de Extradición entre la República de Colombia y los Estados Unidos de América’ suscrito el 14 de septiembre de 1979. Sin embargo, es de precisar que el tratado “fue aprobado mediante la Ley 27 del 3 de noviembre de 1980, declarada inexequible por la Corte Suprema de Justicia mediante Sentencia No. 111 del 12 de diciembre de 1986 por vicios de forma”.

Por ende, el tratado no puede ser aplicado a nivel interno por las autoridades colombianas.

De hecho en reciente entrevista con EL TIEMPO, el entonces magistrado de la Corte Suprema, Luis Antonio Hernández Barbosa, inidicó que la extradición es un mecanismo de cooperación judicial entre los países que Colombia y Estados Unidos lo practican.

"El hecho de que sea muy difícil encontrar ejemplos de solicitudes de extradición de Colombia a los Estados Unidos relacionadas con estadounidenses, para examinar qué pasó en esos casos, no puede llevar a omitir el deber de solicitar a Estados Unidos la extradición de un nacional suyo que cometió delitos en Colombia y fue a refugiarse a los Estados Unidos. Si en este caso, o en cualquier otro, Colombia presenta la solicitud de entrega debidamente, con los soportes adecuados, y Estados Unidos no autoriza la extradición, incumpliendo así el deber de reciprocidad que rige en materia de extradición, Colombia debería revisar el tema. Sería cuestionable esta herramienta de colaboración judicial si solo Colombia extradita a sus nacionales y Estados Unidos no", dijo el exmagistrado.

recordemos que la semana pasada, fuentes de la Policía Nacional le confirmaron a EL TIEMPO que Interpol ya emitió circular azul en contra del ciudadano norteamericano con el fin de ubicarlo.

En Colombia, un juez de la República solicitó su captura e Interpol emitió la solicitud por los delitos de acto sexual con menor de 14 años y explotación sexual comercial con menor de 18 años.

De hecho, la Fiscalía General confirmó que está trabajando de manera coordinada con autoridades de Estados Unidos para ubicar y capturar a Livingston, ya que en su país tiene abiertos dos procesos por abuso sexual de menores.

