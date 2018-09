Asojuegos pide al Gobierno crear cuerpo élite contra el juego ilegal

Ante las millonarias pérdidas del Estado por causa del juego ilegal, la Asociación Colombiana de Operadores de Juego (Asojuegos) pidió al Gobierno nacional la creación de un cuerpo élite para luchar contra esta actividad.

Y es que, según cifras de Asojuegos, cerca del 40 por ciento del mercado es manejado por empresas ilegales, lo que significa que el Estado está dejando de recibir

$ 1.300.000.000, afectando así los recursos destinados para la salud.

“Hacemos un llamado al Gobierno para que asuma este compromiso con toda la vehemencia. Así como se ha dicho que en sus primeros 100 días se quieren fijar los lineamientos de la legalidad de que ‘El que la hace la paga’, queremos que el que la haga en materia de juego ilegal la pague, porque están afectando la estabilidad de una actividad legal y los recursos de la salud”, aseguró Juan Carlos Restrepo, presidente de Asojuegos.

De acuerdo con el directivo, las empresas legales del sector aportan al país más de 2 billones de pesos y generan unos 300.000 empleos, por lo que es necesario hacerle frente a esta problemática.



Restrepo propone un grupo de agentes de la Fiscalía, la Policía, el Ministerio de Hacienda e incluso las autoridades locales.

No obstante, explicó Restrepo, también se debe luchar contra aquellas compañías que online no pagan impuestos. “No se trata de empresas ilegales, sino de aquellas que no tributan, que no tienen permiso para operar en Colombia. Son competencia desleal para las que sí están cumpliendo con todos los requisitos”, explica el dirigente.

De igual manera destacó el avance del sector de los juegos durante los últimos años que, dijo, es cada vez más organizado y regulado, “así que esos ilegales son los que dañan la imagen de un sector que es uno de los más altos contribuyentes del país y con los mayores controles en materia de lavado de activos y financiación del terrorismo que, sin duda, está repercutiendo en ejemplo de lucha contra la corrupción”, aseveró el directivo gremial.



